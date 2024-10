PwC boekt stabiele omzetgroei, onderzoek toont examenfraude aan  

De omzetgroei verklaart het accountantskantoor doordat bij veel klanten de urgentie om de organisatie te veranderen toeneemt, gedreven door onder andere nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en geopolitieke verschuivingen. Diezelfde ontwikkelingen zijn ook van invloed op de dienstverlening van PwC. Het afgelopen jaar maakte PwC verschillende AI-toepassingen beschikbaar voor haar 5.956 medewerkers, wat collega’s helpt bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, en opende het een AI Lab voor haar klanten. Daarnaast nam de CO2-uitstoot van PwC verder af en is voor het eerst bij haar jaarverslag een duurzaamheidsverklaring opgesteld die voldoet aan de CSRD, voorzien van assurance door de externe accountant.

Investeren in AI

Agnes Koops-Aukes, voorzitter raad van bestuur van PwC, is trots op de stappen die de organisatie zet: “De toepassing van technologie, alsook de complexiteit van de vraagstukken van onze klanten verandert de manier waarop wij werken, denken en onszelf ontwikkelen. Samenwerking, zowel met verschillende experts binnen PwC als met onze samenwerkingspartners, is essentiëler dan ooit. Wat echter onveranderd blijft, is onze drive om onze klanten verder te helpen: met hoe zij ‘trusted’ worden door hun stakeholders, en met duurzame oplossingen voor hun transformaties.”

De omzet van PwC Nederland is het afgelopen boekjaar dus gestegen. Het operationeel resultaat daalde met 1,5 procent. Maarten van de Pol, CFO van PwC. “Om relevant te blijven, moeten we voorop blijven lopen. Daarom investeren we aanzienlijk in onze organisatie, bijvoorbeeld met nieuwe AI-toepassingen en in onze collega’s.”

Onderzoek examenfraude

In het jaarverslag schrijft PwC ook over de stand van zaken met betrekking tot het lopende onderzoek naar ‘ongepaste antwoorddeling’ bij verplichte toetsen, ook wel betiteld als examenfraude. Het onderzoek laat zien dat dit heeft plaatsgevonden bij PwC Nederland. Die verwachting was eerder ook al wel uitgesproken door het het kantoor. In welke mate wordt nu nog niet duidelijk. Het onderzoek wordt naar verwachting afgerond in het boekjaar 2024/2025.

Enkele kengetallen:

De omzet van PwC is het afgelopen boekjaar gestegen met 4,5% naar 1.079,5 miljard euro.

De omzet van Assurance bedraagt €416 miljoen; van Tax & Legal €292,4 miljoen en van Advisory €371,1 miljoen.

Gegroeid naar 5.956 collega’s.

Het percentage nieuw benoemde vrouwelijke partners is dit jaar 25%, bij directors is dit 35,4%.

Een van de belangrijkste uitkomsten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek is de People Engagement Index, een indicator of PwC erin slaagt een aantrekkelijke werkgever te zijn. Deze blijft hoog op 85 procent.

Een klanttevredenheidsscore van een 8.3, gebaseerd op 815 geregistreerde klantgesprekken. Een toename van 38 procent voor wat betreft de klantgesprekken ten opzichte van vorig jaar.

Gemiddeld besteedden de PwC-collega’s 106 uur aan opleidingen, in totaal 630,895 uur. Dit is vijf uur meer dan vorig jaar als gevolg van verschillende upskilling programma’s over onder andere CSRD.

De CO2-uitstoot nam verder af: 9.556 (tCO2e) – 2022/2023: 11.138

Jaarbericht over het boekjaar 2023/2024