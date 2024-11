Personalia | Accountant Sirik Goeman voorgedragen voor RvC Ajax

De voordracht van deze kandidaten heeft de steun van de Ondernemingsraad en de Bestuursraad van Ajax, meldt de club. Over de voordracht wordt besloten op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die wordt gehouden op maandag 16 december 2024.

Sirik Goeman

Sirik Goeman (20 april 1974) is openbaar accountant, werkte vanaf 1997 bij verschillende kantoren als accountant en is sinds 2018 directeur en eigenaar van DKL Accountants en Adviseurs, dat vestigingen heeft in Dordrecht en Amsterdam. Goeman is daarnaast zowel docent als lid van de kerngroep bestuurlijke informatievoorziening en interne controle bij Business Universiteit Nyenrode, lid van de Bestuursraad van Ajax en hij zit tevens in het bestuur van de Ajax Foundation.

President-Commissaris Michael van Praag: “Deze kandidaten hebben verschillende relevante profielen en achtergronden en zullen samen een waardevolle aanvulling zijn op de RvC. Zij gaan helpen om Ajax naar nieuwe successen te leiden. Ons doel is om binnen afzienbare tijd kandidaten voor te dragen die Georgette Schlick en mijzelf kunnen gaan opvolgen.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl