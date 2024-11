Personalia | Voormalig PwC’er Cees Peters benoemd tot hoogleraar Belastingrecht

Tilburg University heeft dr. Cees Peters benoemd tot hoogleraar Belastingrecht met ingang van 1 november 2024. Peters is gespecialiseerd in de inbedding van het belastingrecht in onze samenleving, in het bijzonder de relatie van dit recht met het politieke bestel.

Hij is universitair hoofddocent bij het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University en leidt sinds 1 januari 2024 ook de vakgroep belastingrecht van Tilburg Law School.

Bij de totstandkoming èn de toepassing van het belastingrecht staat de burger op te grote afstand van de overheid en dat is niet wenselijk. Daarom gaat Cees Peters onderzoeken hoe we burgers beter kunnen betrekken bij de democratische vaststelling van belastingwetten.

Peters richt zich ook op de ontwikkeling van de beginselen van het belastingrecht, omdat deze een cruciaal fundament vormen voor de normatieve kracht – en dus het draagvlak – van het belastingstelsel. Daarnaast onderzoekt hij de rol van de instituties van het Europees en internationaal belastingrecht, zoals de OESO en de Verenigde Naties. Internationale samenwerking is fundamenteel voor de duurzaamheid van ons belastingstelsel, maar ook de Europese en internationale belastingregels moeten goed democratisch gewaarborgd worden.

Behalve over normatieve vraagstukken publiceert Peters over de ontwikkeling van het geldende recht met een specifieke focus op het Europees en internationaal belastingrecht, transfer pricing en winstbelasting in het algemeen.

Onderzoek

Zijn onderzoek draagt bij aan een van de vier interdisciplinaire onderzoeksthema’s van Tilburg Law School: Connecting Responsible Organizations. Hierin wordt onderzocht hoe het recht een leidende, ondersteunende en bevorderende rol speelt bij (technologisch aangestuurde) activiteiten en organisaties op weg naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Peters verzorgt aan Tilburg University al sinds lange tijd onderwijs op het gebied van Europees en internationaal belastingrecht en transfer pricing. Hij werkt mee aan het EUCOTAX Wintercourse project dat een platform biedt voor studenten uit 12 verschillende landen om het belastingrecht in rechtsvergelijkend perspectief te onderzoeken. Peters doceert over het bestaande recht, maar probeert studenten vooral op te leiden tot kritische burgers die kunnen reflecteren op dit belastingrecht. Als Head of Department bij de vakgroep belastingrecht draagt hij bovendien bij aan de innovatie en ontwikkeling van de fiscale opleidingen van Tilburg University.

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: “Cees brengt een rijke en gedifferentieerde ervaring mee naar onze afdeling belastingrecht. Hij begon zijn carrière als fiscaal econoom bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Terug op de universiteit heeft hij zijn brede vaardigheden in vele uiteenlopende rollen ingezet en werd hij een voorbeeld van een multidisciplinair georiënteerde wetenschapper op het gebied van belastingrecht. Het werd steeds duidelijker dat niet alleen zijn wetenschappelijke werk en academisch burgerschap, maar ook zijn openheid voor innovatieve onderwijsmethoden, zijn verbindende leiderschapsstijl en zijn warme hart voor FIT en de collega’s zeer werden gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat Cees de juiste complexe combinatie van kennis, vaardigheden en karakter heeft die nodig zijn om deze volgende stap in zijn carrière te zetten als hoogleraar en afdelingshoofd.”

Dr Cees Peters is universitair hoofddocent bij het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University. Sinds 1 januari 2024 vervult hij de rol van Head of Department bij de vakgroep belastingrecht. Hij schreef zijn proefschrift over de legitimiteit van het internationale belastingrecht en benadert het belastingrecht onder andere vanuit het perspectief van de deliberatieve democratie. Peters begon zijn carrière bij PwC in 2000 en werkt sinds 2009 uitsluitend voor Tilburg University. Zijn multidisciplinaire werk werd in 2019 bekroond met de prestigieuze Jaap van den Berge Literatuurprijs voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het belastingrecht in Nederland.

