HLB Blömer accountants en adviseurs verwelkomt nieuwe partner

HLB Blömer bestaat al 107 jaar en is actief als full-service accountants- en adviesorganisatie in de regio Utrecht. “De afgelopen periode heeft Jan Peter aangetoond klaar te zijn voor de volgende stap binnen HLB Blömer. Een mooie versterking dus van onze organisatie en eigentijdse dienstverlening”, licht het kantoor toe. “De benoeming van Jan Peter is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van HLB Blömer accountants en adviseurs. We vinden het belangrijk om te blijven groeien als organisatie, als directie, team en individu.”

Jan Peter Kok

Jan Peter Kok begon zijn loopbaan bij HLB Blömer als stagiair en is inmiddels actief als accountant en relatiemanager binnen het Accountancy team. In deze functie heeft hij een breed klantenportfolio opgebouwd in diverse branches. Met zijn jarenlange ervaring en uitgebreide kennis helpt hij klanten niet alleen bij het opstellen van jaarrekeningen, maar ook bij het optimaliseren van hun administratieve processen. Hij hecht veel waarde aan een goede communicatie met zijn klanten en gaat graag met hen in gesprek over de meest efficiënte inrichting van hun administratie.

Zelf zegt hij over zijn benoeming: “Sinds 2009 werk ik met veel plezier bij HLB Blömer en in de loop der jaren doorgegroeid naar een senior functie. Ik hecht veel waarde aan de langdurige relaties met klanten en collega’s. In mijn werk zit een mooie diversiteit aan werkzaamheden. Van het efficiënt inrichten en verwerken van administraties tot het geven van advies. Interessant zijn ook de nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied en het geven van inzichten aan klanten in hun cijfers. Ik ben blij en trots om de stap naar de partnergroep van HLB Blömer te maken.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl