Personalia | Hugo Hollander bestuurslid van internationale accountancyvereniging INAA

INAA is meer dan 30 jaar geleden opgericht om grensoverschrijdende opdrachten optimaal te faciliteren en een betrouwbaar alternatief te bieden voor mkb-organisaties die niet kiezen voor een Big 4 of vergelijkbaar accountantskantoor. De vereniging wordt gedreven door een gedeelde visie: internationaal zakendoen persoonlijk maken en persoonlijke zaken wereldwijd uitbreiden. Deze visie motiveert INAA-leden wereldwijd om te streven naar kwaliteit en succes. Met 140 aangesloten kantoren in 50 landen biedt INAA haar leden directe verbindingen, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Leden krijgen toegang tot een breed scala aan expertise en kunnen via INAA-evenementen waardevolle zakelijke contacten opdoen. INAA stimuleert gezamenlijke opdrachten tussen haar leden, waardoor zij hun klantenbestand over grenzen heen kunnen uitbreiden.

Met zijn internationale ervaring als voormalig partner bij een van de Big 4, en zijn expertise in duurzaamheid en dienstverlening aan het MKB, brengt Hugo Hollander volgens de betrokkenen waardevolle kennis in om de internationale samenwerking binnen INAA verder te versterken. Share Impact Accountants richt zich op organisaties die streven naar positieve verandering en bedient mkb-organisaties met een maatschappelijke impact (zoals woningcorporaties, musea, fondsenwervende instellingen en bedrijven).

Hugo Hollander: “Het is een eer om toe te treden tot het bestuur van INAA. In deze functie wil ik bijdragen aan een sterk internationale vereniging dat zowel kwaliteit als expertise biedt, afgestemd op de behoeften van onze opdrachtgevers wereldwijd.”

Dirc Fröschen, voorzitter van INAA: “We zijn verheugd dat Hugo ons bestuur komt versterken. Zijn ervaring en focus op duurzaamheid zijn een grote aanwinst voor onze inspanningen om samenwerking en kwaliteit bij onze wereldwijde leden te versterken.”

