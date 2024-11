‘Zorgbedrijven sluisden miljoenen aan coronasubsidie naar buitenland’

Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.

De regering tuigde in 2021 de regeling Coronabanen in de zorg (Cozo) op om het zorgpersoneel te ontlasten. Dat jaar is een kleine € 84 miljoen aan subsidie overgemaakt aan 513 zorgaanbieders die gezamenlijk 7.342 coronabanen realiseerden. Maar begin 2022 trok de overheid de stekker uit de Cozo-regeling vanwege fraudevermoedens. De Arbeidsinspectie schatte destijds dat er via 25 zorgorganisaties ten minste € 2,9 miljoen op een buitenlandse bankrekening van een Nederlands bedrijf was beland. Via die rekening is een deel weer bij Nederlandse bankrekeningen van mensen met een buitenlandse nationaliteit terechtgekomen.

Twee maanden terug pakte de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie een 26-jarige verdachte op, nadat vorig jaar al een aanhouding en meerdere doorzoekingen hadden plaatsgevonden. De verdachte zou valse stukken hebben opgemaakt, zodat het leek alsof bedrijven Cozo-personeel hadden ingezet, terwijl dat vermoedelijk niet het geval was.

Kwart is verdwenen

Follow The Money dook in de zaak en stelt nu dat minmaal een kwart van de betaalde subsidie niet aan Cozo-personeel is besteed. Via een witwasroute zouden zorgbedrijven subsidie naar het buitenland hebben doorgeleid. Stromannen zouden gelden hebben overgemaakt naar een bankrekening in Litouwen, met als spil een Rotterdams adviesbureau.

Overigens bleek al eerder dat 102 ontvangers voor € 20 miljoen aan uitgaven geen verklaring konden geven. Het OM gaf bedrijven toen de kans om onterecht ontvangen subsidie terug te betalen en negen bedrijven deden dat, goed voor zo’n € 1 miljoen. Eén bedrijf leverde het geld contant af, compleet met Gucci-tas. Alles bij elkaar heeft het OM in drie zittingen zicht op zo’n 40 bedrijven die € 10 miljoen aan Cozo-subsidie ontvingen. Daarvan werd zeker € 4,1 miljoen naar het buitenland weggesluisd.

Adviesbureau en accountant ook in beeld

Een van de bedrijven maakte de subsidie over aan de privérekening van de eigenaar, die het geld deels aan het op een bedrijventerrein in Rijswijk gevestigde detacheringsbedrijf Dakar Trading overmaakte en deels uitgaf in Marokko. De eigenaar van Dakar Trading heeft op hetzelfde adres nog andere bedrijven zitten en streek voor tienduizenden euro’s aan Cozo-succesfees’ op. Die verdiende hij met het doorsluizen van geld naar de bankrekening van een Litouwse eenmanszaak.

Centraal in de witwasoperatie stond volgens het OM Adviesbureau 010, “een jong adviesbureau dat zich richt op strategische vraagstukken binnen zorg en welzijn”, aldus de eigen website. Het Rotterdamse bedrijf was betrokken bij 8 ton aan cozo-subsidies die vier bedrijven opstreken. Daaronder was ook Wijkzorg Beter Thuis, die € 233.000 van de € 247.000 Cozo-subsidie direct doorschoof.

Op de korrel heeft het OM ook de eenmanszaak Rotterdam Accountancy, die aanvragen en controleverklaringen tekende. Tegen deze man loopt een strafrechtelijk onderzoek. Een van de verdachten heeft inmiddels een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen.

