Kwalificeert gift na einde notariële overeenkomst als periodieke gift?

Kwalificeren jaarlijkse betalingen aan een ANBI, die worden verricht na afloop van een in een schenkingsakte opgenomen periode van vijf jaar, als onderdeel van een periodieke gift? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst.

De belastingplichtige is een periodieke gift overeengekomen met een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In de schenkingsakte is vastgelegd dat de belastingplichtige jaarlijks een bedrag van € 50.000 betaalt. De schenkingsakte is aangegaan voor een periode van vijf jaar. Na afloop van de in de akte vastgelegde periode blijft de belastingplichtige jaarlijks € 50.000 aan de ANBI schenken.

Vraag

Kwalificeren jaarlijkse betalingen aan een ANBI die worden verricht na afloop van de in de schenkingsakte opgenomen periode van vijf jaar als onderdeel van de periodieke gift?

Antwoord

Nee. Na afloop van de looptijd die in de schenkingsakte is opgenomen, komt de verplichting op basis van de betreffende akte ten einde. De giften die daarna plaatsvinden, worden niet op basis van de schenkingsakte gedaan en voldoen daarmee niet aan de voorwaarden voor aftrek als periodieke gift.

Hoe de kennisgroep tot dit standpunt komt lees je hier in een nadere beschouwing.