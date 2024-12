Personalia | Nieuwe vennoot voor Wesselman

Wesselman is, met 140 generalisten en specialisten en twee kantoren in Eindhoven en Helmond, een bekende speler op de zakelijke adviesmarkt voor mkb- en familiebedrijven. Het full-service kantoor heeft sinds de oprichting in 1980 duurzame klantrelaties opgebouwd, voornamelijk bestaande uit grotere (nationale en internationale) familiebedrijven.

Ruud van Poppel woont samen met zijn partner en drie kinderen in Eindhoven. Na het behalen van zijn bachelor Fiscaal Recht aan de Universiteit van Maastricht, heeft hij daar ook de master Europees en Internationaal Fiscaal Recht succesvol afgerond.

Wesselman meldt over de aanstelling: “Met meer dan 15 jaar ervaring als (internationaal) belastingadviseur, waarvan tien jaar bij Wesselman, heeft Ruud een stevige reputatie opgebouwd. Hij heeft zijn sporen voornamelijk verdiend op de internationale (advies)praktijk van Wesselman. Daarnaast heeft hij geholpen de overname praktijk uit te breiden. Dit heeft geleid tot een waardevol netwerk van klanten en adviseurs. Hij heeft tal van nationale en internationale ondernemers mogen begeleiden bij de overnames van Nederlandse MKB-bedrijven. Ruud kijkt ernaar uit om zijn expertise in fiscale advisering te combineren met het ondernemerschap. Hij heeft de ambitie om zowel de (internationale) advies- als de overnamepraktijk van Wesselman nog verder uit te breiden. In de regio Eindhoven ziet Ruud hiervoor volop kansen. Hij verwacht dat de vraag naar advisering en gerelateerde diensten die Wesselman in huis heeft de komende jaren toe zal nemen en is vastberaden om op deze groeiende behoefte in te spelen.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl