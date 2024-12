Share Impact Accountants breidt partnerteam uit

Moréén Boelrijk-Doerga (34) is per 1 januari 2025 de derde partner van het Haagse accountantskantoor Share Impact Accountants (SIA). Het in 2016 opgerichte kantoor telt 32 medewerkers.

SIA richt zich vooral op maatschappelijke bedrijven en organisaties en is controlerend accountant bij onder andere woningcorporaties, cultuurinstellingen, stichtingen, fondsen en profit-organisaties. Moréén Boelrijk-Doerga groeide op in Suriname. Na haar middelbareschooltijd aan het Ewald P. Meyer lyceum in Paramaribo verhuisde zij in 2010 naar Nederland om aan de Erasmus Universiteit Rotterdam accountancy te gaan studeren. Daar volgde ze ook de postdoctorale opleiding voor registeraccountants. In april 2021 legde zij haar beroepseed af.

In dienst sinds 2022

In 2015 ging ze aan de slag bij KPMG en daarna werkte ze voor PKF Wallast en RSM accountants. In oktober 2022 werd Boelrijk benaderd door Hugo Hollander, de oprichter van SIA, met een voorstel om het kantoor verder uit te bouwen tot een divers en kwalitatief assurancekantoor met maatschappelijke impact. Kort daarna, in dezelfde maand, trad zij in dienst bij SIA, waar zij onder meer fungeert als de tekenend accountant voor de Voedselbank in Amsterdam. Ze zegt: “Ik krijg energie van de maatschappelijke doelstellingen van Share Impact en van de diverse organisaties met een maatschappelijke impact die wij bedienen. Onze cultuur is kwaliteit- en mensgericht zoals ook door het cultuuronderzoek van het SRA is bevestigd. Diversiteit en duurzaamheid zijn voor ons geen marketingbeloftes maar bepalen de dagelijkse praktijk. De uitnodiging om partner te worden en daardoor mede leiding te geven aan ons kantoor vind ik eervol en uitdagend. De accountancysector heeft te maken met ingrijpende transities. Daarvoor is een jonge generatie accountants nodig die het beroep toekomstbestendig maakt. De rol van partner biedt mij de kans om beleid te vormen, onze mensen te ondersteunen in hun verdere groei en klanten te bedienen die perfect passen bij ons SIA-DNA.”

Hugo Hollander, die samen met de in 2022 overleden Erik Arxhoek medeoprichter van SIA is, noemt de toetreding van Boelrijk tot partner van SIA een logisch gevolg van de bestendige groei in de afgelopen jaren. “Kwaliteit, diversiteit en vaktechniek zijn onmisbare kernwaarden in onze sector en Moréén belichaamt die als geen ander. Naast haar focus op de ondersteuning van maatschappelijke organisaties werkt ze voor B-corps, Internationale en Nederlandse profit organisaties. Die veelzijdigheid aan opdrachtgevers maakt ons kantoor bijzonder maar geeft ook een eigen dynamiek waardoor collega’s als Moréén iedere dag fluitend naar kantoor gaan”, aldus Hollander.