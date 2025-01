Moore DRV gaat nieuwe jaar in met 60 partners

De groeistrategie van Moore DRV leidt ook tot groei in het aantal partners. Met ingang van 1 januari 2025 zijn dat er 60. Dat zijn 24 meer dan een jaar geleden.

De meeste nieuwe partners komen vanuit de overgenomen kantoren Ruitenburg (15), Brabant Accountants en Belastingadviseurs (8) en Van Noordenne Accountants (2). Ook de raad van bestuur is uitgebreid. Patrick van Amelsvoort (55 jaar) en Matthijs Verbraak (41), beiden afkomstig van Ruitenburg, zijn per 1 januari 2025 toegetreden.

Lokaal ondernemerschap

Het aantal vestigingen komt in 2025 uit op 24. Met gemiddeld iets meer dan twee partners per vestiging behoudt Moore DRV daarmee het lokaal ondernemerschap en de nauwe betrokkenheid bij ondernemers in de echte economie lokaal en regionaal.

Jong ondernemerschap

Moore DRV maakt ook werk van de strategische wens om jongeren eerder nauwer te betrekken bij de organisatie door het financieel gemakkelijker te maken om mede-eigenaar te worden. Ondernemende talenten krijgen de mogelijkheid een belang te nemen in de organisatie, waarmee Moore DRV hun ondernemerschap waardeert en stimuleert. Een directeur van Moore DRV Legal, de directeur van Moore DRV IT Consultancy en twee senior adviseurs van Crossminds maken daarvan gebruik. Crossminds is het corporate finance- en bedrijfsadvieskantoor van Moore DRV.

Brabant Accountants maakt per 1 januari deel uit van Moore DRV. Dit kantoor voegt 110 medewerkers en vijf vestigingen toe aan het totaal. Het totale personeelsbestand van Moore DRV komt na deze overname uit op 1.500 personen. Moore DRV is actief in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Foto: links Patrick van Amelsvoort en rechts Matthijs Verbraak.