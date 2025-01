Personalia | Patrick Ankersmid toegetreden als partner bij Kab

Samen met Robert Baars, Ron Ketelaar, Eric Raben, Arnoud Thuss, Vincent Otterloo en Jan Willem van Rijswijk vormt Patrick Ankersmid voortaan het partnerteam van Kab accountants / adviseurs. Ankersmid is samen met Vincent Otterloo en Ron Ketelaar verantwoordelijk voor de vestiging in Warnsveld. Kab accountants / adviseurs is een full-servicekantoor dat zich al jaren richt op het regionale midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en non-profitorganisaties. Dat doet Kab met ruim tachtig adviseurs en vakspecialisten, verdeeld over drie vestigingen: Doetinchem, Warnsveld en Didam.

“Patrick brengt ruime ervaring mee en maakt sinds vier jaar deel uit van het Kab-team als accountant”, meldt Kab. “Met zijn persoonlijke aanpak voorziet hij het MKB in de regio van advies waar ze op kunnen bouwen. Deze uitbreiding markeert bovendien een belangrijke mijlpaal in de groeiambitie en ontwikkeling van Kab.”

Patrick Ankersmid: “Kab is een kantoor dat niet alleen naar cijfers kijkt, maar oog heeft voor de mensen achter de onderneming. Een benadering die volledig aansluit bij mijn werkwijze. Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol als partner bij te dragen aan de verdere groei en ontwikkeling van Kab én die van onze klanten.” Vincent Otterloo, partner op kantoor Warnsveld, over de toetreding: “Patrick past perfect bij onze cultuur en werkwijze. Zijn klantgerichte houding en gedrevenheid sluiten naadloos aan bij onze kernwaarden.”

Naast zijn toetreding als partner, blijft Patrick met veel plezier en enthousiasme ondernemers begeleiden in hun financiële vraagstukken. “Als accountant/adviseur MKB blijf ik ondernemers ondersteunen bij alle financiële aspecten van hun bedrijf, zodat zij zich volledig kunnen richten op ondernemen. Nu kijk ik ernaar uit om zelf de stap naar het ondernemerschap te zetten en een actieve rol te spelen in het vormgeven van de strategie en richting van Kab.”

