Personalia | Eelke Huijben nieuwe vennoot bij Westerveld en Vossers

In zijn nieuwe rol als vennoot draagt hij bij aan de verdere continuïteit en groei van het accountants- en advieskantoor met 75 medewerkers en vestigingen in Barchem, Duiven en Varsseveld. Met zijn toetreding wordt de maatschap verder verjongd.

Eelke Huijben houdt zich vooral bezig met de zorgpraktijk, naast zijn werk voor mkb-bedrijven. “We hebben de afgelopen jaren een sterk klantenbestand opgebouwd binnen de zorgsector”, vertelt hij. “Denk aan de thuiszorg, ouderenzorg, psychische zorg en gehandicaptenzorg, maar bijvoorbeeld ook huisartsenpraktijken en psychologenpraktijken. De zorgsector is complex en verandert continue. Dankzij onze gespecialiseerde kennis en ons netwerk breiden we steeds verder uit. We kijken ook breder dan alleen de jaarrekening. Zo denken we bijvoorbeeld actief mee over de toepassing van wet- en regelgeving, de bedrijfsvoering, verschillende soorten zorgfinanciering en subsidies”.

De afwisseling in zijn werkzaamheden spreekt Huijben erg aan: “Vooral het meedenken met klanten over de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen die er spelen”. Eelke blijft dan ook zelf zijn klanten bedienen. Eelke: “Ik ben trots op onze sfeer en manier van werken. We gaan er samen voor en je hebt de vrijheid om je werk zelfstandig in te delen”. In het ondernemerschap komt deze zelfstandigheid nog verder tot zijn recht. Eelke: “Al is het fijn dat we de ruimte krijgen om in de rol van vennoot te groeien, het stokje zal geleidelijk worden overgedragen. Het is mooi dat het de nieuwe generatie gegund wordt. Zo blijft de identiteit en zeggenschap binnen het kantoor in vertrouwde handen. Deze betrokkenheid komt de tevredenheid van onze medewerkers en relaties ten goede”.

Vennoot Roland Stokman: “Met Eelke hebben we weer jong en fris bloed voor de toekomst. Hij is een goede accountant, vaktechnisch sterk, goed op de hoogte van wat er speelt in de zorgsector en bovendien een fijne collega. Hij past goed binnen onze bedrijfscultuur”. Eelke: “Onze collega’s hebben veel vrijheid in de uitvoering van hun werkzaamheden, uiteraard wel binnen de geldende wet- en regelgeving. Die vrijheid draagt bij aan het werkplezier”. Als praktijkbegeleider begeleidt Eelke de accountants in opleiding bij Westerveld en Vossers tijdens hun studie en praktijkstage. Ook is hij actief bij branchevereniging SRA, waar hij als praktijkbeoordelaar bijdraagt aan de ontwikkeling van toekomstige professionals van andere accountantskantoren.

De 42-jarige Eelke Huijben AA RB woont samen met zijn vrouw en hun twee zoons in het Gelderse Spankeren. In zijn vrije tijd is hij actief als scheidsrechter en trainer bij Voetbalvereniging Dieren. Daarnaast brengt hij zijn vrije tijd graag door met wandelen en in de sportschool. Na het afronden van zijn studies Accountancy en Register Belastingadviseur begon Eelke zijn carrière bij o.a. een Big4-kantoor. Vanaf 2010 is Eelke werkzaam bij Westerveld en Vossers, eerst als relatiebeheerder en later ook als tekenend accountant.

