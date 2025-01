Amanda Molenaar partner bij JAN©

Amanda’s loopbaan in de accountancy begon al vroeg, geïnspireerd door een ontmoeting tijdens een beroepenavond op de middelbare school. “Ik raakte meteen enthousiast over het idee om bij verschillende bedrijven over de vloer te komen en mee te denken met ondernemers,” legt Amanda uit. Haar eerste stappen in de sector leidden haar naar het midden- en kleinbedrijf, waar ze haar voorliefde voor variatie en betrokkenheid kon uitbouwen.

In 2013 startte ze bij JAN©, waar ze aanvankelijk werkte op de controleafdeling. Gedurende haar twaalfjarige dienstverband heeft zij niet alleen bijgedragen aan de groei van deze afdeling – van vier naar dertig medewerkers – maar is ze zelf ook meegegroeid naar hogere functies, waaronder die van tekenend accountant en compliance officer.

De weg naar partnerschap

Hoewel Amanda al vroeg werd benaderd met de vraag of zij partnerambities had, koos zij bewust voor een moment dat beter aansloot bij haar persoonlijke situatie. “Ik wilde de eerste jaren van mijn kinderen bewust meemaken en dat combineren met de verantwoordelijkheid van een partnerschap vond ik lastig. Toen zij naar school gingen, voelde ik dat de tijd rijp was.”

Twee jaar geleden begon Amanda aan een pre-partnertraject, een periode waarin zij zich verder kon ontwikkelen in leidinggevende taken en strategische besluitvorming. Dit traject bood haar niet alleen de mogelijkheid om te wennen aan de rol, maar gaf haar ook de kans om processen en structuren binnen het bedrijf te optimaliseren.

Focus op innovatie

Als partner zet Amanda haar expertise in op het gebied van compliance en personeelsontwikkeling. Haar doel is om een meer gestructureerde basis te creëren voor de groeiende organisatie. “Het is belangrijk dat collega’s precies weten waar zij staan, welke mogelijkheden er zijn en hoe zij kunnen doorgroeien,” aldus Amanda. Daarnaast blijft zij innoveren op procesmatig en technisch vlak, met een focus op klantgerichtheid en werkplezier.

Een nieuwe fase

Het partnerschap voelt voor Amanda als een beloning en een nieuw begin tegelijk. “Ik word nu echt ondernemer en sta samen met het team aan het roer van de toekomst van JAN©.” Haar visie combineert ambitie met een mensgerichte benadering, waarbij zowel klanttevredenheid als een positieve werkomgeving centraal staan.