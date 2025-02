Personalia | BDO creëert nieuwe rol in RvB

Kirsten Konst is per 1 februari 2025 benoemd tot Chief Transformation Officer (CTO) binnen de raad van bestuur van BDO Accountants & Adviseurs. Ze is verantwoordelijk voor de groeistrategie en het inspelen op nieuwe kansen en uitdagingen.

Kirsten Konst was de afgelopen jaren lid van de raad van bestuur van de Rabobank, waar ze 15 jaar in dienst was. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring in het leiden van transformaties op het gebied van organisatie, digitalisering en duurzaamheid. Bij BDO gaat Konst onder andere de stafafdeling Human Resources en het Project Management Office aansturen.

De functie van CTO is nieuw in de raad van bestuur van BDO, die samen met René Nelis (CEO), Leon Jansen (CFO) en Marcel Mans (CQO ad interim) nu uit vier personen bestaat. BDO is verheugd met de komst van Konst. Nelis: “Met Kirsten voegen we een inspirerende vierde bestuurder toe aan onze raad van bestuur. We hebben het volste vertrouwen dat Kirsten met haar brede kennis en ervaring, en complementaire competenties, onze groeiambitie gaat helpen realiseren.”

Konst zegt over haar overstap: “De accountancysector is maatschappelijk zeer relevant en volop in beweging. BDO zet de mens centraal in haar dienstverlening aan bedrijven, wat mij direct aanspreekt door de impact en de betrokkenheid die hieruit spreekt. Ik draag graag bij aan de verdere groei en ontwikkeling van deze prachtige organisatie.”