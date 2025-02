Personalia | Bestuurswissel bij Coney Minds

Natalie Kaspers-Broekhuizen RA wordt de nieuwe Managing Partner en neemt de rol van Pieter de Kok over. John Kloos RA is nieuw in het bestuur en neemt de rol van Head of Professional Practise op zich. Hij zal waken over kwaliteit, vaktechniek en de medewerkers van Coney Minds. Onno Wouters RA was al bestuurslid, maar vult deze vanaf nu in als Head of Analytics & Technology.

Nieuwe energie

Oprichter Pieter de Kok stopt na twintig jaar. Hij blijft wel als auditor verbonden aan Coney Minds: “Het is tijd voor nieuwe energie in het bestuur. Ik richt me op innovatie en blijf nauw betrokken bij ons team en onze cliënten. Dit bestuur gaat onze mindset ‘Human Intelligence Empowering Data’ met trots voortzetten. De Kok vervolgt: “Met dit nieuwe team wordt ook het aandeelhoudersteam opgefrist: Pieter, Natalie, Onno, Yuri en de kersverse aandeelhouder John vormen vanaf januari het team.”

Onder het bestuur opereert het Management Team, bestaande uit Ferry Jong, Vincent Lopez Rios, Frans Baan en Wouter van Drecht. De Kok: “Het MT speelt een sleutelrol in ons succes. Onze MT-leden zorgen voor procesverbeteringen, technologie adoptie en houden ons op koers,” zegt Pieter de Kok. “Het is ook een geweldige leerschool en opstap naar nieuwe rollen binnen Coney Minds.”

Slim doorgroeien

Coney Minds wil zich naar eigen zeggen de komende jaren richten op ‘slim doorgroeien, niet gedreven door jaarlijkse vermeldingen in FD Gazellen-lijstjes of generieke ‘Top Zoveel’-overzichten te staan’. Coney Minds geeft verder aan dat private equity ‘niet binnen deze visie past’. In plaats daarvan worden jonge talenten aangemoedigd om door te groeien en als toekomstige eigenaren te participeren. Haarlem en Rotterdam blijven de thuisbases, met Goirle als satellietkantoor. Verder wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding naar één of twee extra regio’s.

Twintig jaar geleden werd Coney Minds opgericht als een bescheiden accountantskantoor. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een data-driven boutique firma, gespecialiseerd in Audit, Accountancy en Analytics.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl