Nederland breidt netwerk van belastingverdragen uit tot bijna 100 landen

Nederland is in onderhandeling met elf landen over nieuwe belastingverdragen; Aruba, België, Benin, Brazilië, Ecuador, Mozambique, Oeganda, Portugal, Roemenië, Suriname en Zweden. Eerder zijn er al akkoorden bereikt met Duitsland, Spanje en Thailand. Hiervoor wordt de ondertekening nog gepland. De recent ondertekende verdragen met Bangladesh en Sint Maarten worden momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

Tegengaan belastingontwijking

Naast het bevorderen van economische relaties streeft Nederland er met deze verdragen ook naar om internationale belastingontwijking tegen te gaan. Nederland hanteert een lijst van jurisdicties met een winstbelastingtarief lager dan 9%. Om te voorkomen dat winsten naar deze laagbelastende landen worden verschoven, zijn antimisbruikmaatregelen, zoals een aanvullende bronbelasting, geïntroduceerd. In dit kader zijn Barbados en Bahrein benaderd om bestaande verdragen aan te passen, aangezien deze momenteel de heffing van bronbelasting beperken. Beide landen overwegen nu hun winstbelastingtarief te verhogen tot minimaal 9%, wat mogelijk heronderhandelingen over de verdragen overbodig maakt.

Het ministerie van Financiën nodigt bedrijven en burgers uit om relevante fiscale informatie te delen die van belang kan zijn voor lopende of geplande onderhandelingen. Deze input kan worden gestuurd naar belastingverdragen@minfin.nl en zal worden meegenomen in de verdere onderhandelingen.

