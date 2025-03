Geen arbeidskorting meer voor uitkering via werkgever

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde op 15 november 2024 dat het toepassen van de arbeidskorting in strijd is met het discriminatieverbod in mensenrechtenverdragen, aangezien mensen die hun uitkering direct van het UWV krijgen hier niet voor in aanmerking komen. De aanpassing heeft financiële gevolgen voor ongeveer 11.000 mensen met een uitkering, waarvan het overgrote deel (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn.

De grootste groep uitkeringsgerechtigden die naast hun uitkering ook (gedeeltelijk) werkt ontvangt geen arbeidskorting over hun uitkering van het UWV, omdat een uitkeringsgerechtigde daar wettelijk geen recht op heeft. Als dezelfde uitkering echter door de werkgever wordt betaald, krijgt een uitkeringsgerechtigde op dit moment nog wel arbeidskorting. Dit is het geval voor ongeveer 11.000 werkenden met een uitkering. De Hoge Raad stelt dat dit leidt tot een ongelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden.

Kabinetsbesluit

Om deze reden heeft het kabinet besloten dat een werkgever net zoals het UWV geen arbeidskorting meer mag toepassen op uitkeringen. In hun Kamerbrief benadrukken minister Van Hijum en staatssecretaris Van Oostenbruggen dat het voor veel mensen om een ingrijpende aanpassing gaat. De aanpassing gaat daarom in vanaf 2027, tot die tijd gaan de ministeries in gesprek met mensen die naast hun uitkering werken, om hen zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van de aangepaste regeling. Ook willen minister Van Hijum en staatssecretaris Van Oostenbruggen graag met de Tweede Kamer in gesprek over de arbeidskorting en de groeiende ongelijkheid tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden.Bovenkant formulier

