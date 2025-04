Oprichters H&L dragen kantoor over

Daan Luijkx en Han Hoendervangers begonnen hun loopbaan bij grote accountantskantoren. Later kwamen ze beiden terecht bij Detavisie, de administratieve en fiscale afdeling van retailserviceorganisatie Euretco. Op 1 januari 2000 startten ze hun eigen accountantskantoor in Etten-Leur, H&L Accountants & Belastingadviseurs.

Groei

Het bedrijf bleek een succes en groeide. Na enkele verhuizingen keerde de accountants in 2022 terug naar hun oorspronkelijke locatie. “We hadden nooit verwacht dat we zo zouden groeien”, zegt Han Hoendervangers nu. “Onze prognose was zeven medewerkers na tien jaar, maar het liep totaal anders.” Inmiddels werken bij H&L Accountants & Belastingadviseurs ruim zestig medewerkers. Het kantoor biedt accountancydiensten, belastingadvies en salarisadministratie en HRM-management voor mkb’ers.

Nieuwe partners

Met het terugtreden van de oprichters zijn op 10 april 2025 twee nieuwe partners toegetreden tot het directieteam. Accountant Richard Wildhagen (36) werkt sinds 2008 bij H&L in Etten-Leur, waarbij hij na zijn mbo-afstudeerstage bij het kantoor doorgroeide naar AA-accountant. Fiscaal adviseur Vincent Heijligers (41) werkt sinds 2023 bij het kantoor. Met hun toetreding als nieuwe partners bestaat de directie uit vijf partners, waarbij Richard Guit, Cornald Heijligers en Marco Polak het team compleet maken.

Verder op dezelfde wijze

“Na het vertrek van de oprichters willen we verder gaan op dezelfde succesvolle wijze”, zegt Vincent Heijligers. “Uiteraard houden we dezelfde naam “H&L”, een begrip in de regio. We zetten samen met al onze kundige en fijne medewerkers het werk van Daan en Han voort; daadwerkelijk betrokken zijn bij onze klanten en fungeren als hun adviseur en sparringpartner.”