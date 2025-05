Personalia | Uitbreiding bestuur en directieteam WITh Accountants

Per 1 mei 2025 treden Wilfred Oosterom (1992) en Berrie Tromp (1990) toe tot de directie van WITh Accountants B.V. Wilfred Oosterom MSc RA zal als bestuurder het partnerteam met Pieter Alblas RA en drs. Jan Snoei RA versterken. Berrie Tromp MSc RA wordt directeur Vaktechniek.

Wilfred Oosterom is in 2019 in dienst gekomen bij WITh op de assurance afdeling van de vestiging Sliedrecht. In datzelfde jaar is hij ingeschreven als RA. De laatste jaren werkt hij als opdrachtverantwoordelijke accountant. Oosterom heeft jarenlange ervaring als accountant voor maatschappelijke organisaties binnen verschillende accountantskantoren en heeft zich binnen WITh ontwikkeld tot allround professional.

Berrie Tromp begon zijn carrière in 2010 bij WITh op de assurance afdeling van de vestiging Sliedrecht. In 2019 is hij afgestudeerd als RA. Inmiddels is Tromp eindverantwoordelijk voor controleopdrachten en voor de afdeling Vaktechniek. Hij heeft jarenlange ervaring als accountant voor maatschappelijke organisaties en heeft zich bewezen als vaktechnisch specialist.

Hun werk als accountant gaan Oosterom en Tromp combineren met hun nieuwe WITh-brede rol. Met hun benoeming kan WITh de groeiende organisatie versterken en verder bouwen aan de ontwikkeling van het kantoor.

WITh accountants is een snelgroeiende accountantsorganisatie die zich sinds de oprichting in 2009 exclusief richt op maatschappelijke non-profitorganisaties. Dit doen ze vanuit 2 vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht met een team van ruim 40 medewerkers.

Foto: Het bestuur en directieteam van WITh Accountants B.V. bij de vestiging aan het Stationspark in Sliedrecht. V.l.n.r. Pieter Alblas, Wilfred Oosterom, Berrie Tromp en Jan Snoei.

