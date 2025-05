Kritiek op PwC over ‘zinloze’ rebranding tijdens ontslagronde

De nieuwe wereldwijde huisstijl werd afgelopen dinsdag werd onthuld. De visuele wijziging is de eerste wereldwijde merkaanpassing van PwC in ruim tien jaar.

In het afgelopen jaar heeft PwC wereldwijd honderden banen geschrapt, waaronder 1.800 in de VS. In het Verenigd Koninkrijk vonden ‘stille ontslagen’ plaats, waarbij getroffen werknemers werden gevraagd hun vertrek niet publiekelijk te maken. Tegelijkertijd beëindigde PwC samenwerkingen met 123 partners en werd het technologie-leerlingprogramma stopgezet.

Critici noemen de merkvernieuwing lui en overbodig. Reclame-expert Paul Burke merkte op dat het lijkt alsof er veel geld is uitgegeven aan iets dat nauwelijks verschilt van het vorige ontwerp.

PwC heeft de kosten van het project, dat werd uitgevoerd door het grote New Yorkse reclamebureau McCann, niet openbaar gemaakt. Marketingexperts schatten echter dat de uitgaven kunnen oplopen tot in de miljoenen, wanneer ook de vervanging van kantoormaterialen en gevelreclame wordt meegerekend.

Volgens PwC weerspiegelt de nieuwe visuele identiteit beter de huidige manier van werken: snel, scherp en toekomstgericht. De rebranding valt samen met een nieuw sponsorschap met de Formule 1, waarbij PwC consultingdiensten zal leveren aan de sportorganisatie.

Bron: The Telegraph