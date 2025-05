PwC schrapt veel banen in de VS

PwC gaat ongeveer 1.500 medewerkers in de Verenigde Staten ontslaan. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf maandag bevestigd aan persbureau Reuters, na berichtgeving van de Financial Times.

De ontslagronde komt neer op ongeveer 2% van het Amerikaanse personeelsbestand. PwC telt meer dan 75.000 werknemers in de VS.

In een verklaring laat PwC weten: “Dit was een moeilijke beslissing, die we met zorg, overweging en een diep bewustzijn van de impact op onze mensen hebben genomen. Door historisch lage verloopcijfers gedurende opeenvolgende jaren was het noodzakelijk deze stap te zetten.”

Eerder meldde Reuters dat PwC overwoog om in China tot de helft van het personeel in de auditdivisie te schrappen, als gevolg van een lopend onderzoek van toezichthouders en het verlies van klanten. Ook sloot het bedrijf afgelopen maand zijn activiteiten in negen landen in ub-Sahara Afrika na een strategische herziening.

In november vorig jaar werd al bekend dat KPMG van plan was minder dan 4% van zijn auditpersoneel in de VS te ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 330 medewerkers.

(Reuters)