Personalia | Edwin Schrijver nieuw lid Raad van Bestuur BDO

Edwin Schrijver is per 16 mei 2025 officieel benoemd als Chief Quality Officer (CQO) binnen de Raad van Bestuur van BDO Accountants & Adviseurs. Schrijver richt zich in deze rol op kwaliteit en kwaliteitsverbetering in brede zin binnen BDO en het verder invullen en uitwerken van het BDO-kwaliteitsbeleid.

Eind 2024 stelde toenmalig CQO Maurice de Kleer zich na een periode van vier jaar niet opnieuw verkiesbaar en sindsdien nam Head of Audit Marcel Mans deze rol waar. Met de komst van Edwin Schrijver, en de komst van Kirsten Konst als Chief Transformation Officer (CTO) eerder dit jaar, is de Raad van Bestuur van BDO voltallig.

Strategische pijler

Edwin Schrijver is 25 jaar werkzaam bij BDO in verschillende rollen waarin hij uitgebreide kennis en ervaring opdeed op het gebied van kwaliteitsbeheersing en risicobeheersing. Zijn meest recente functie was Head of Line of Service Accountancy & Bedrijfsadvies. In zijn nieuwe rol van CQO stuurt hij de stafafdelingen Quality & Risk Management en Corporate Legal aan. Hij kijkt uit naar het inzetten van zijn ervaring in een bestuursfunctie: “Ik zie kwaliteit en risicobeheer niet alleen als nalevingstaak, maar ook als strategische pijler van de organisatie. Kwaliteit is de basis van ons bestaansrecht: het leveren van betrouwbaar en nauwkeurig werk is essentieel voor het vertrouwen dat klanten en de maatschappij in ons hebben. Daar zet ik mij de komende vier jaar graag voor in.”

Met de invulling van de rol van CQO is de Raad van Bestuur van BDO weer op volle sterkte. René Nelis (CEO), Leon Jansen (CFO) en de eerder dit jaar benoemde Kirsten Konst (CTO) vormen de andere bestuurders. Zij zijn blij met de komst van Edwin Schrijver, aldus René Nelis: “Wij zijn allereerst Marcel Mans zeer dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode waarin hij tijdelijk de rol van CQO invulde. Tegelijkertijd kijken we uit naar de samenwerking met Edwin in zijn nieuwe rol. Met zijn komst voegen we een ervaren BDO’er toe aan ons bestuur, waarmee we onze groeiambitie nog verder kunnen realiseren.”

