Personalia | Twee nieuwe vennoten bij RSW

Jaap van Lieshout (41) woont met zijn vrouw en drie zonen in Ommel. Na het behalen van zijn bachelor Fiscaal Recht en Economie en bachelor Financiële Planning, behaalde hij zijn master Fiscaal Recht in Tilburg. Na jarenlang gewerkt te hebben bij een Big Four kantoor maakte Jaap in 2022 de overstap naar RSW. Met de keuze voor RSW kan Jaap zijn lokale betrokkenheid in de regio combineren met de veelzijdigheid van het kantoor.

René Langewouters (40) woont met zijn vrouw, zoon en dochter in Helmond. Na het behalen van zijn bachelor Accountancy deed hij brede praktijkervaring op binnen de accountancy en behaalde hij vervolgens zijn AA-titel. Bij RSW adviseert hij nu ruim 6 jaar klanten in hun uitdagingen en het optimaal benutten van ondernemerskansen. Ook René maakte de keuze voor RSW vanwege zijn lokale betrokkenheid en de mogelijkheden en kansen bij RSW. Zowel Jaap als René hebben binnen RSW inmiddels een omvangrijke portefeuille voor (fiscaal) advies opgebouwd.

In 2024 werden Jaap en René officieel benoemd tot partner en per heden zijn ze toegetreden tot de maatschap van RSW. Jaap van Lieshout en René Langewouters verrijken nu het vennotenteam dat verder bestaat uit: Chantal Goossens-Aarts, Antoine van Bragt, Frank Berkers, Laurens Steuten en Pieter Janssen.