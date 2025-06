Personalia | Grant Thornton-partner Linda van de Reep naar BUREN

Linda van de Reep heeft de afgelopen 12 jaar gewerkt als belastingadviseur bij Grant Thornton, waar zij sinds 2021 ook partner was. Met haar huidige overstap keert zij terug naar een fiscale praktijk binnen de advocatuur. Bij BUREN zal ze zich met name richten op de fiscale advisering en structurering van Nederlandse ondernemingen en multinationals bij groei, innovatie en internationale uitbreiding.

Van de Reep is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en is binnen de NOB actief als lid van de raad van tucht. In 2015 behaalde zij de Executive LL.M. International and European Tax Law aan het International Tax Center in Leiden. Ze publiceert regelmatig in vakliteratuur over fiscale onderwerpen.

Paul A. Josephus Jitta, managing partner bij BUREN: “Wij zijn verheugd dat Linda van de Reep zich aansluit bij ons kantoor. Met haar brede ervaring en specialistische kennis op het gebied van de vennootschapsbelasting en de innovatiebox versterkt zij onze nationale fiscale praktijk op strategische wijze. Haar komst sluit perfect aan bij onze ambitie om cliënten nog beter van dienst te zijn.”

Linda van de Reep: “BUREN is een multidisciplinair kantoor met een geïntegreerde dienstverlening. Ik kijk er enorm naar uit om binnen deze dynamiek het fiscale vak te kunnen uitoefenen om zo tot het beste resultaat voor onze cliënten te komen.”

BUREN is een onafhankelijk kantoor van ruim 75 advocaten, belastingadviseurs en notarissen met vestigingen in Amsterdam, Beijing, Den Haag, Luxemburg en Shanghai.

