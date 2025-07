Anna Gold neemt stokje over van Jan Bouwens bij FAR

Anna Gold wordt per 1 september de nieuwe Academic Director van de Foundation for Auditing Research (FAR). Zij volgt oprichter Jan Bouwens op, die FAR sinds de oprichting tien jaar geleden heeft geleid.

Professor dr. Gold is hoogleraar auditing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geniet internationaal aanzien op het gebied van oordeelsvorming en besluitvorming in de accountancy. Zij werkt de komende maanden nauw samen met Jan Bouwens, die de afgelopen tien jaar een belangrijke rol speelde in het opbouwen van FAR tot een internationaal platform voor onafhankelijk academisch onderzoek in auditing. “Hij heeft een stevig fundament gelegd waarop wij verder kunnen bouwen”, zegt Henriëtte Prast, voorzitter van het FAR-bestuur.

Anna Gold is hoogleraar auditing en Head of School of Accounting aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Daarnaast is zij als adjunct-hoogleraar verbonden aan de Norwegian School of Economics (NHH). Op dit moment is zij Deputy Senior Editor van Auditing: A Journal of Practice & Theory. In 2004 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte zes jaar als universitair docent aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en is sinds 2011 werkzaam aan de VU.