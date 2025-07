Slepende fraudezaak tegen Samsung-topman eindigt met vrijspraak

Met deze uitspraak komt een einde aan een jarenlange juridische strijd rond zijn rol bij een omstreden fusie in 2015.

‘Waarde opgeblazen’

Lee, de kleinzoon van de oprichter van Samsung en sinds 2014 feitelijk leider van het concern, werd ervan beschuldigd de waarde van zijn farmaciebedrijf Samsung Biologics kunstmatig te hebben opgeblazen. Volgens de aanklagers maakte dit het mogelijk voor hem om via een fusie meer zeggenschap te krijgen over een belangrijke dochteronderneming. Ook zou de fusie bedoeld zijn geweest om de macht binnen Samsung van zijn vader Lee Kun-hee over te dragen aan hemzelf. Zijn vader overleed in 2020, na jarenlang in coma te hebben gelegen.

Vrijspraak

Het hooggerechtshof bevestigde donderdag de eerdere vrijspraak van lagere rechtbanken. “Vandaag heeft het hooggerechtshof met zijn definitieve uitspraak duidelijk bevestigd dat de fusie van Samsung C&T en de boekhoudkundige behandeling van Samsung Biologics rechtmatig waren,” aldus de advocaten van Lee. “Wij danken de rechtbank oprecht voor haar wijze oordeel na een grondig proces van vijf jaar.”

Corruptie

De zaak stond symbool voor bredere zorgen over corruptie binnen Zuid-Koreaanse conglomeraten, de zogeheten chaebols. Lee was in 2017 al veroordeeld in een omkopingszaak, maar kwam vervroegd vrij dankzij een presidentieel pardon. De regering stelde toen dat zijn leiderschap essentieel was voor het economisch herstel na de coronapandemie.

Ondanks juridische tegenslagen bleef Lee aan het hoofd van het techbedrijf, dat kampt met toenemende internationale concurrentie en dalende verkopen. “De werkelijkheid waar [Samsung] mee wordt geconfronteerd is zwaarder dan ooit, maar ik zal dit overwinnen en een stap vooruit zetten,” verklaarde Lee eerder.

(BBC/ANP)