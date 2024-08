KempenPlus in hoger beroep tegen ABN Amro wegens boekhoudersfraude

Boekhouder Patrick H. uit Bladel kon jarenlang miljoenen verduisteren bij KempenPlus. Dat gebeurde via zijn rekening bij ABN Amro, waar in totaal € 4,5 miljoen op belandde. Van 2007 tot 2014 nam hij contant geld mee uit de kantine en de werkplaats. Dat stortte hij liefst 352 keer via de automaat van ABN Amro op in Bladel op zijn eigen rekening. Vanaf 2014 begon hij geld over te boeken van de bedrijfsrekening naar zijn privérekening, waarvan hij 4.300 keer geld opnam.

KempenPlus vond dat ABN Amro wel wat eerder actie had mogen ondernemen en stapte naar de rechter. Zo was er in 2011 al een automatische melding over opvallende contante stortingen. Verhogingen van de opnamelimiet in 2016 en 2018 waren ook geen reden om de boekhouder onder de loep te nemen.

Schadevergoeding valt mager uit

De rechter was het ermee eens en oordeelde in mei dit jaar dat ABN Amro alerter had moeten reageren toen een medewerker in 2019 intern vermoedens had geuit over fraude met gemeenschapsgeld. Maar de schadevergoeding viel zwaar tegen: die kwam uit op € 60.000, waar KempenPlus € 5 miljoen had geëist. Het bedrijf had een groot deel eigen schuld omdat processen niet op orde waren, aldus de rechter.

KempenPlus denkt nog wel een hogere schadevergoeding af te kunnen dwingen en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Volgens een woordvoerder heeft het bestuur van KempenPlus dat mede op basis van extra advies besloten.

Mogelijk schikking met EY

Voor de miljoenenfraude zijn in totaal vier verdachten veroordeeld, van wie de man die de boekhouder al sinds zijn tienerjaren afperste de hoogste straf kreeg: hij ging voor vijf jaar de cel in. Verder vindt KempenPlus dat ook accountant EY blaam treft; er werd tussen beide partijen onderhandeld over een schikking. Met de Rabobank is al voor € 25.000 geschikt.

Bron: BN/de Stem