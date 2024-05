OM eist 22 maanden tegen malafide boekhoudster Aurora D

Aurora D, eigenaar van een voormalig administratiekantoor uit Lelystad, benadeelde niet alleen zakelijke relaties maar lichtte ook familie op. Ze liet woensdag verstek gaan bij de rechtszaak tegen haar. Het OM wil dat de vrouw voor langere tijd achter de tralies verdwijnt.

In september 2020 besteedde het tv-programma Opgelicht aandacht aan de praktijken van een administatiekantoor uit Lelystad. ‘Is Aurora D uit Lelystad een aardige boekhoudster of een glasharde crimineel?’, vroeg het programma zich hardop af. Om te vervolgen met: ‘Daar zijn de meningen over verdeeld, maar één ding is zeker: als Aurora D van AD Administratie in jouw administratie duikt, ontstaat er een chaos waarna de Belastingdienst even een hartig woordje met je wenst te spreken.’

Vertrouwen

Aurora blijkt in de periode 2017-2021 niet alleen klanten hebben gedupeerd, maar ook familie hebben opgelicht voor bijna drie ton. Ze deed zich volgens de aanklager voor als een financieel adviseur en maakte misbruik van de relatie die ze met de slachtoffers had, toen ze hen overhaalde om al die duizenden euro’s te investeren in windturbines of daar geld voor te lenen. Daar zouden ze een hoge rente voor vangen. De slachtoffers konden fluiten naar hun geld, zo stelt de aanklager.

Een tante leende in totaal 115.000 euro nadat haar een fikse rente was beloofd. Tante ging voor een halve ton het schip in. Woensdag moest Aurora D. (41) voor de rechtbank in Lelystad verschijnen vanwege onder meer oplichting, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Maar ze was er niet, evenmin als haar advocaat. Wel zat de publieke tribune nagenoeg vol met gedupeerden. De rechtbank besloot de zaak woensdag inhoudelijk gewoon te behandelen.

België

Aurora D woont inmiddels in België en heeft in Nederland alle schepen achter zich verbrand. De drie bedrijven die ze in Lelystad runde, zijn failliet en ook persoonlijk is D. failliet verklaard, al is dat faillissement inmiddels opgeheven omdat ze te weinig bezittingen zou hebben om haar schulden te betalen.

Tijdens de zitting bleek dat Aurora D gewiekst te werk ging. Ze schuwde geen middel om te laten zien dat de financiële constructies die ze voorstelde betrouwbaar zouden zijn. Zo stelde ze overeenkomsten op en liet ze haar tante een e-mail zien die van de Belastingdienst zou zijn. Toen de zaak via het televisieprogramma Opgelicht?! aan het rollen kwam, meldde de fiscus nooit zulke e-mails te versturen. De medewerker die onder de e-mail werd genoemd, deed aangifte tegen D. en eist nu een schadevergoeding, omdat hij is aangetast in zijn goede naam.

22 maanden

Onderzoek van de Belastingdienst wees ook uit dat D. sjoemelde met de aangifte voor de omzetbelasting. Er zou in totaal ruim 200.000 euro te weinig belasting zijn geheven. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag een celstraf van 22 maanden met aftrek van voorarrest. Ook vroeg de officier van justitie de bedragen die de benadeelde partijen aan D. hebben verstrekt terug te laten betalen. Dat gaat om bijna 300.000 euro. Daarnaast wil het OM dat D. 165.000 euro aan de staat betaalt voor haar oplichtingspraktijken. De rechtbank doet op 5 juni uitspraak.