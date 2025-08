Personalia | Gail Brewster versterkt Financial Services-tak Grant Thornton

Gail Brewster is met ingang van 1 augustus toegetreden als partner bij Grant Thornton Nederland. Ze gaat zich richten op de groei van het team Financial Services.

Ze gaat zich vanuit de vestiging in Amsterdam richten op de verdere groei van de assurancepraktijk, met focus op financiële dienstensector. Brewster heeft ruim 25 jaar ervaring in de auditpraktijk, onder meer opgedaan bij KPMG. Ze werkte in uiteenlopende segmenten binnen Financial Services, zoals banking, leasing, real estate, payment service providers en investment funds. “Dankzij haar brede vaktechnische kennis en internationale ervaring is zij een waardevolle versterking voor de auditcapaciteit van Grant Thornton, met een nadrukkelijke focus op het groeiende assetmanagementsegment.”

‘Verfrissend alternatief’

Grant Thornton wil met het Financial Services-team de dienstverlening actief uitbreiden naar onder andere banken, verzekeraars, vermogensbeheer en assetmanagement, vermogensbeheer, fintech, effectenhandel en -makelaardij en verwerkers van het betalingsverkeer. “Grant Thornton positioneert zich in deze sector bewust als het verfrissende alternatief: een toegankelijke, pragmatische partner die snel inspeelt op de uitdagingen waar financiële instellingen vandaag de dag voor staan, van toenemende regelgeving tot technologische innovatie.”

De afgelopen periode heeft Grant Thornton diverse nieuwe opdrachten binnengehaald in de segment financiële diensten en het team uitgebreid met specialisten op het gebied van risicomanagement, compliance en ESG-audit.