Coen Hagedoorn is het best presterende vastgoedonderhoudsbedrijf van 2025

De grote vraag naar gebouwverduurzaming zorgt ervoor dat de onderhoudssector al jaren volop in beweging is. Over het algemeen blijft de sector zeer positief gestemd en blijven de orderportefeuilles verder toenemen.

Dit zien we ook terug in de cijfers van de Top 25 vastgoedonderhoudsbedrijven van 2025 die we in dit artikel onder de loep nemen.

De Top 25 vastgoedonderhoudsbedrijven

Hieronder presenteren wij de Top 15 financieel best presterende vastgoedonderhoudsbedrijven in Nederland zoals deze uit de analyse is gekomen.

Bedrijfsnaam Return On Invested Capital Loonkosten / Brutowinst Brutowinst / FTE EBIT / Brutowinst 1. Coen Hagedoorn 134% 43% 150 42% 2. DAKaccent Nederland 55% 23% 96 62% 3. Weijman Vastgoedonderhoud 38% 34% 157 24% 4. Elro Dakbedekking 100% 51% 143 27% 5. Smits Vastgoedzorg 58% 46% 141 39% 6. Van Venrooy 67% 50% 129 32% 7. GevelBeheer Nederland 64% 41% 113 17% 8. Elk Groep 12% 41% 137 18% 9. Hoftijzer Vastgoedonderhoud 48% 57% 136 28% 10. ZND Nedicom 16% 47% 153 34% 11. Logchies Renovatie en Onderhoud 26% 53% 123 21% 12. Hemubo 16% 54% 126 34% 13. Knaapen Groep 34% 57% 132 20% 14. GrausBouw 73% 62% 103 24% 15. Helder Vastgoed Onderhoud 7% 27% 218 1%

Toelichting op de Top 5

1. Coen Hagedoorn – Coen Hagedoorn voert de lijst aan. De onderneming is actief in totaalonderhoud, renovatie en verduurzaming van woningen, met een sterke focus op de sociale en midden huursector. Coen Hagedoorn is koploper op het gebied van financiële prestaties (ROIC) en scoort ook hoog op productiviteit (bruto-winst/FTE).

2. DAKaccent – Op de tweede plaats staat DAKaccent Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud en renovatie van platte daken en richt zich op zowel de particuliere als zakelijke markt. De hoge positie is vooral te danken aan de hoge winstgevendheid (EBIT/Brutowinst) en efficiënte inzet van personeel (lage loonkosten ten opzichte van brutowinst) in vergelijk met de overige bedrijven uit de lijst.

3. Weijman Vastgoedonderhoud – Weijman Vastgoedonderhoud bezet de derde plaats. Het bedrijf is actief in vastgoedonderhoud, beheer en verduurzaming van woningen. De hoge notering is vooral te danken aan een hoge productiviteit en een efficiënte inzet van personeel in vergelijk met de overige bedrijven uit de lijst.

4. Elro Dakbedekking – Op plek vier staat Elro Dakbedekking, specialist in dakonderhoud en dakrenovatie. De onderneming valt op met sterke financiële prestaties en degelijke prestaties op het gebied van operationele winstgevendheid en efficiëntie.

5. Smits Vastgoedzorg – De vijfde plaats is voor Smits Vastgoedzorg. De organisatie is landelijk actief en voert grootschalige onderhouds- en renovatieprojecten uit voor onder andere woningcorporaties. Smits onderscheidt zich met name op het gebied van productiviteit en winstgevendheid.

Toelichting op de Top 25

Opvallend zijn enkele organisaties die zich duidelijk onderscheiden op een specifieke prestatie-indicator. NOK.5 is bijvoorbeeld de koploper in brutowinstgroei (CAGR), terwijl DAKaccent Nederland het hoogste scoort op winstgevendheid (EBIT/ Brutowinst).

Verschillende bedrijven in de lijst opereren als totaalaanbieders in vastgoedonderhoud. Ze bieden een breed dienstenpakket aan dat uiteenloopt van energetische renovatie tot mutatieonderhoud en dagelijks beheer. Tegelijkertijd zijn er ook partijen die zich juist specialiseren in specifieke onderdelen van vastgoedonderhoud, zoals dakbeheer, gevelonderhoud of schilderwerk. Deze focus stelt hen in staat om met diepgaande expertise en efficiëntie te opereren binnen hun niche.

De spreiding in specialisaties en regio’s maakt deze Top 25 tot een representatief overzicht van de meest succesvolle vastgoedonderhoudsbedrijven in Nederland, gemeten aan de hand van hun financiële en operationele prestaties.

Winnaars op de individuele prestatie-indicatoren Groei (CAGR): NOK.5 Financiële prestaties: Coen Hagedoorn Operationele efficiëntie: DAKaccent Nederland Productiviteit: Helder Vastgoed Onderhoud Winstgevendheid: DAKaccent Nederland

Analyse van de Top 25

Financiële prestaties

Het gemiddelde rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROIC) over de periode 2021-2023 bedroeg 43,2% bij de bedrijven in de Top 25, tegenover 38,5% bij de totale groep van 30 onderzochte bedrijven. Dit wijst erop dat de bedrijven in de Top 25 hun bedrijfsvoering, personeelscapaciteit en materiële middelen gemiddeld effectiever weten te benutten bij de uitvoering van onderhouds- en renovatieopdrachten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de bredere trend waarin grotere bedrijven profiteren van schaalvoordelen en planmatige onderhoudscontracten.

Operationele efficiëntie

De verhouding tussen loonkosten en brutowinst bedroeg gemiddeld 51,2% bij de bedrijven in de Top 25. Door krapte op de arbeidsmarkt en de aangescherpte Wet DBA, die de inzet van flexibele arbeidskrachten beperkt, wordt kostenbeheersing steeds belangrijker. Bedrijven die investeren in eigen personeel en procesoptimalisatie zijn beter in staat hun loonkosten te beheersen. Daarnaast kunnen bedrijven die beschikken over eigen mensen hun rendement optimaliseren mits er sprake is van voldoende opdrachten (vaak jaarlijks terugkerend).

Productiviteit

De gemiddelde brutowinst per FTE (toegevoegde waarde) bedroeg €127.879,- bij de in totaal 30 geanalyseerde bedrijven. Dit relatief hoge niveau in de sector wijst op een sterke focus op efficiëntie en personeelsinzet. Tegelijkertijd moeten we opmerken dat deze ratio mogelijk een vertekend beeld geeft. In de sector wordt regelmatig gebruik gemaakt van uitzendkrachten en ingehuurd personeel. Deze worden niet meegerekend in het aantal FTE’s. Zij dragen echter wel bij aan de gerealiseerde brutowinst.

Winstgevendheid

De bedrijven in de Top 25 realiseerden een gemiddelde winstgevendheid van 22,1% tegenover 19,3% bij de totale groep. Nichebedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld dakrenovatie of gevelonderhoud profiteren van de toenemende vraag naar verduurzamingsmaatregelen en isolatiewerkzaamheden. Dit resulteert in relatief hogere marges.

Gemiddelde jaarlijkse groei brutowinst

De gemiddelde jaarlijkse groei van de brutowinst over de periode 2021-2023 bedroeg 21,7% bij de bedrijven in de Top 25, tegenover 19,9% voor alle 30 geanalyseerde bedrijven. Dit bevestigt het beeld dat bedrijven die tijdig inspelen op marktontwikkelingen, zoals de verduurzamingsopgave, sterker profiteren van de gunstige marktomstandigheden. Daarnaast is deze groei ook beïnvloed door een golf van overnames binnen de sector. Grotere bedrijven versterken verder hun marktpositie door het creëren van schaalvoordelen.

Een sector met goede financiële prestaties

De vastgoedonderhoudssector heeft de afgelopen jaren goede prestaties laten zien, met name op het gebied van brutowinstgroei en rendement op geïnvesteerd vermogen. Dit succes is deels te verklaren door de combinatie van een aanhoudend sterke vraag naar onderhoud en verduurzaming, schaalvoordelen bij grotere spelers, en de focus op kostenbeheersing en procesoptimalisatie. De verhouding loonkosten tot brutowinst en de gerealiseerde productiviteit tonen een solide operationele basis. Tegelijkertijd blijft verdere optimalisatie van kosten en processen belangrijk om de winstgevendheid op peil te houden.

