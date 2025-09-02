Personalia | Integriteitsonderzoeker Berend Snijders aan de slag bij EBBEN

EBBEN Partners breidt het team uit met Berend Snijders, die sinds 1 september 2025 als Senior Consultant werkzaam is. Bij EBBEN zal hij zich vooral bezighouden met integriteitsonderzoek binnen de publieke sector en trainingen verzorgen binnen EBBEN Acdemy.

Berend Snijders is bestuurskundige en heeft zich gespecialiseerd in integriteitsvraagstukken- en management bij overheden. Na zijn master Bestuur en Beleid (2007) en een korte periode als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, werkte hij jarenlang bij een adviesbureau dat zich richtte op integriteitsvraagstukken binnen lokale overheden. Daarna vervulde hij bij grote gemeenten een regierol op het gebied van integriteitsbeleid. Zo was hij Kwartiermaker Integriteit bij de gemeente Eindhoven (2015–2017) en Coördinator Integriteit bij de gemeente Utrecht (2018–2022). Na een periode in het lokaal veiligheidsdomein, is Berend sinds 2025 terug in zijn favoriete werkveld als Senior Consultant bij EBBEN.

Berend heeft een passie voor lokaal bestuur en heeft vanuit zijn carrière veel ervaring met het zorgvuldig (laten) uitvoeren van integriteitsonderzoeken, het opbouwen en onderhouden van integriteitssystemen bij overheden en het implementeren van specifieke beheersinstrumenten zoals screeningsbeleid.

“Met zijn diepgaande kennis van integriteit en ervaring in het domein van openbaar bestuur is Berend een goede aanwinst voor ons team. Zijn expertise versterkt onze dienstverlening op het gebied van integriteitsonderzoek en -advies voor de publieke sector aanzienlijk,” zegt Vincent Steenbakkers, partner bij EBBEN Partners.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl