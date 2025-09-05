Fiscalist Heijnen na loopbaan in accountancy nieuwe staatssecretaris op Financiën

Met de beëdiging door de koning op vrijdagmorgen is Eugène Heijnen (BBB) officieel begonnen als staatssecretaris van Financiën, met als portefeuille Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane. Heijnen volgt hiermee een van de vrijgevallen posten op na het vertrek van het NSC-smaldeel uit het demissionaire kabinet.

Carrière in de accountancy

De nieuwe bewindspersoon bewoog zich lange tijd in de accountancy en fiscaliteit. Na zijn studie Fiscale Economie aan de Universiteit Tilburg begon Heijnen in 1988 als fiscaal specialist bij A&A Accountants & Adviseurs. Daarna volgden functies bij PwC en Essent, voordat hij in 1997 terugkeerde naar EY, waar hij bijna vijftien jaar als Tax Director en later als Tax Partner werkzaam was. In 2022 maakte Heijnen de overstap naar Juyst Accountants en Belastingadviseurs als partner en fiscalist, gevolgd door een rol als Chief Fiscal & Legal Officer bij Ingrosyl. Sinds 2023 was hij lid van de Eerste Kamer namens BBB.

Staatssecretaris

Heijnen wordt verantwoordelijk voor alle fiscale aangelegenheden, de Belastingdienst, de Douane, de financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden en de staatsdeelnemingen Holland Casino en de Nederlandse Loterij.

Over zijn nieuwe functie zegt Heijnen: “Voor het Belastingplan ga ik me meteen inzetten. Ook het herstel en het nieuwe stelsel box 3 hebben mijn volle aandacht. Ik kijk er naar uit om samen met alle collega’s op Financiën en de uitvoering verder te werken aan eerlijke en begrijpelijke belastingregels voor iedereen.”

De aanstelling van Heijen zal nog wel voor wat spraakverwarring gaan zorgen, aangezien de minister van Financiën nog altijd VVD’er Eelco Heinen is.

Foto: Eerste Kamer