Verplichte CO2-rittenregistratie wordt geschrapt voor mkb

De door het mkb verfoeide CO2-kilometerregistratie voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers verdwijnt. Staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maakt ongeveer per direct een einde aan de maatregel.

Ingewijden melden RTL dat Aartsen dat op of rond Prinsjesdag bekend gaat maken. De rapportage over zakelijk en woon-werkverkeer zorgt voor teveel administratieve lasten voor het mkb, vindt de staatssecretaris.

Sinds 1 juli 2024 zijn bedrijven met minstens honderd werknemers verplicht vast te leggen op welke manier hun personeel naar het werk komt en zakelijke reizen aflegt: bijvoorbeeld of dat met de auto, trein of fiets gebeurt. Dat moet dan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een ‘CO2-registratie’.

De maatregel kon vanwege de administratieve lastendruk al meteen op veel kritiek rekenen vanuit het bedrijfsleven. Staatssecretaris Aartsen komt daar nu aan tegemoet en verlegt de grens naar verwachting naar bedrijven met minimaal 250 werknemers, waarmee het mkb nu helemaal buiten schot blijft.

Voorzitter Erik Ziengs van ondernemersorganisatie ONL is daar blij mee: “Het is heel verstandig van Aartsen dat hij hiermee kapt. De registratie levert alleen maar rompslomp op en leidt echt niet tot minder CO2-uitstoot.”

Bron: RTL