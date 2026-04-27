Geen rapportageplicht zakelijk en woon-werkverkeer meer voor mkb

Werkgevers met minder dan 250 personen hoeven niet meer jaarlijks te rapporteren over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers.

De rapportageverplichting vervalt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026 voor de ondernemingen en rechtspersonen met minder dan 250 werknemers. Dit betekent dat 2025 het laatste jaar is waarover die ondernemingen en rechtspersonen hoeven te rapporteren. Dat staat in het wijzigingsbesluit werkgebonden personenmobiliteit van 100 naar 250 werknemers.

Regeldruk verlichten

Hiervoor is gekozen omdat het wenselijk is de regeldruk voor die ondernemingen en rechtspersonen zo snel mogelijk te verlichten. Ook is het gewenst om over het moment waarop de verplichting vervalt volstrekte duidelijkheid te verschaffen. Daarmee wordt voorkomen dat de betrokken ondernemingen en rechtspersonen in de loop van 2026 gegevens verzamelen en registreren die zij niet meer hoeven rapporteren. Onnodige regeldruk wordt daarmee voorkomen.

Ontwerpbesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in verband met het uitzonderen van organisaties met minder dan 250 werknemers aan.

De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State wordt voorgelegd en daarna wordt vastgesteld.

Met dit wijzigingsbesluit wordt teruggekomen op een van de afspraken die in 2019 is gemaakt in het kader van het Klimaatakkoord. Gebleken is dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) problemen en veel regeldruk ervaart met het jaarlijks rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit.

Vooral het verzamelen van gegevens over woon-werkmobiliteit en het rapporteren is voor het mkb lastig omdat de administratiesystemen die het mkb gebruikt er niet op zijn toegerust. De regering heeft dan ook besloten om organisaties met minder dan 250 werknemers uit te zonderen van de regels van afdeling 18.1 Bal.

Onder het mkb vallen namelijk bedrijven met minder dan 250 werknemers. Deze beslissing betekent dat alleen organisaties met 250 of meer werknemers onder de regels van afdeling 18.1 Bal vallen.

Ontwerp-wijzigingsbesluit uitzonderen mkb van rapportageverplichting zakelijk en woon-werkverkeer

Besluit wijziging ~ werkgebonden personenmobiliteit van 100 naar 250 werknemers