Stephen Brunner nieuwe equity partner bij BDO

De afgelopen jaren werkte hij als Policy Lead voor Deloitte in het Midden-Oosten, waar hij overheden adviseerde over het implementeren van nieuwe fiscale regelgeving en processen.

Brunner was eerder ook bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en hier voorzitter van het kernteam fiscaal beleid. Hij begon zijn carrière in 1996 bij Arthur Andersen en was sinds 2007 partner bij Deloitte, waar hij diverse (inter)nationale leiderschapsrollen vervulde. De maatschappelijk betrokken Brunner, die onder andere in het bestuur van het Cobra Museum zat, versterkt nu het Tax & Legal-team van BDO in Amstelveen en gaat daar zijn focus op inhoud, vernieuwing, groei en mensen verder invulling geven.