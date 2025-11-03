Home » Personalia | Dentons versterkt fiscale praktijk met Jochem Calis

Personalia | Dentons versterkt fiscale praktijk met Jochem Calis

Advocatenkantoor Dentons heeft de tax-praktijk verder versterkt met de benoeming van Jochem Calis tot partner van het kantoor in Amsterdam.

3 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

Jochem Calis studeerde fiscaal recht en behaalde daarnaast een master in bedrijfskunde. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van nationaal en internationaal belastingadvies, met focus op people tax services, waaronder loonbelasting, inkomstenbelasting, sociale zekerheid en immigratie. Hij komt over van Grant Thornton, waar hij werkzaam was als tax director van de afdeling Global Mobility Services in Nederland.

Big four-achtergrond

Calis richt zich met name op het adviseren van multinationals over internationale mobiliteit, loonheffingen en compliance. In de loop van zijn carrière heeft hij cliënten geadviseerd in sectoren als technologie, automotive, consumentengoederen, voeding en natural resources. Hij heeft ook ervaring op het gebied van HR-strategie, innovatie en ondernemerschap. “Dankzij zijn achtergrond in zowel de Big Four-advieswereld als in-house bedrijfsfuncties weet hij complexe fiscale regelgeving te vertalen naar praktische en toepasbare bedrijfsoplossingen.”

