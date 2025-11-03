Personalia | Robin Scheffer van PwC naar Grant Thornton

Robin Scheffer is als partner toegetreden tot de assurancepraktijk van Grant Thornton Nederland. Hij komt van PwC, waar hij senior director Assurance was.

Hij heeft ruim achttien jaar internationale auditervaring en gaat zich richten op (grensoverschrijdende) groepscontroles en transactiegedreven rapportages. “Hij combineert diepgaande IFRS‑, US GAAP en Dutch GAAP‑expertise met een pragmatische, datagedreven aanpak”, aldus Grant Thornton.

Scheffer Robin startte zijn carrière in Rotterdam en werkte meerdere jaren in de auditpraktijk in de Verenigde Staten. Terug in Nederland gaf hij leiding aan (beursgenoteerde en private) multinationale audits, inclusief kapitaalmarkttransacties, carve‑outs, acquisities en desinvesteringen. “Zijn internationale achtergrond en ervaring met complexe verslaggevingsvraagstukken maken hem een stevige sparringpartner voor bestuur en auditcommissie.”

Innovation lead

Als digital innovation lead stuurde Scheffer een team ‘digital accelerators’ aan dat nieuwe tooling en data‑analyse in audits introduceerde om snelheid en kwaliteit te verhogen. Binnen Grant Thornton wil hij deze digitale versnelling verder uitbouwen, zodat klanten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen.

Scheffer is sinds 2015 verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance als lecturer Financial Auditing (ESAA), waar hij post‑masterstudenten opleidt binnen de RA‑opleiding.