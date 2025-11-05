Personalia | EBBEN Partners breidt team uit met Okke Bezaan

EBBEN Partners breidt het team uit met Okke Bezaan, die sinds 1 november 2025 werkzaam is als HR Manager en Manager EBBEN Academy.

“Met twintig jaar ervaring binnen grote organisaties brengt Okke een schat aan kennis en praktijkervaring mee op het gebied van HR, talentontwikkeling en organisatieverandering”, licht EBBEN toe. “Met een resultaat-, team- en organisatiegerichte werkwijze geeft hij vorm en invulling aan de HR rol. Daarnaast is Okke Manager EBBEN Academy. Dit doet hij door op een transparante, integere, kritische, onderzoekende en verbindende manier te werken. Tijdens zijn studententijd startte Okke zijn carrière bij de Randstad Groep waarna hij na 10 jaar de overstap maakte naar KPMG. Okke zijn visie op HR is dat dit een integraal onderdeel is van de organisatie om zo de bedrijfsdoelstellingen, strategie en de ontwikkeling van mens en leiderschap, vorm te geven. Bij PwC heeft Okke deze visie in zijn rol als HR- en Talentmanager voor de Fiscale praktijk verder kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven.”

“Met zijn ruime ervaring binnen organisaties en zijn verbindende visie op mens en organisatie, is Okke een waardevolle versterking van ons team. Zijn expertise op het gebied van HR en talentontwikkeling draagt bij aan de verdere groei van EBBEN als organisatie waarin mensen en professionaliteit centraal staan,” zegt Vincent Steenbakkers, partner bij EBBEN Partners.

