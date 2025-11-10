Marjolein Boterman plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij Belastingdienst

Marjolein Boterman start op 1 februari 2026 als plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Als plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit (pDGf) geef je leiding aan het cluster Fiscaliteit, Rechtsstatelijkheid en Strategie binnen de Belastingdienst. Het cluster, bestaande uit circa 400 medewerkers, vormt het fundament van fiscaal juridische en handhavingskennis van de Belastingdienst. Het cluster stimuleert samenwerking binnen de Belastingdienst en breder binnen het ministerie van Financiën, zodat gezamenlijk en eenduidig gewerkt wordt aan de vakinhoudelijke kwaliteit van de organisatie op fiscaal en juridisch gebied, heffing, inning en toezicht.

Marjolein Boterman: “Ik kijk er naar uit om terug te keren naar de Belastingdienst. Voor een begrijpelijk en uitvoerbaar belastingstelsel is de verbinding tussen beleid, wetgeving en uitvoering van groot belang. Ik hoop in mijn nieuwe rol deze verbinding te kunnen versterken en met mijn kennis en ervaring bij te dragen aan (fiscaal) vakmanschap en rechtsstatelijkheid in de uitvoering van het belastingstelsel. Ik verheug mij op de samenwerking.”

Directeur-generaal van de Belastingdienst Peter Smink is blij dat Marjolein weer terugkeert bij de Belastingdienst. “Met haar fiscale en politiek bestuurlijke ervaring bij zowel de Belastingdienst als bij het Beleidsdepartement Financiën kan zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze organisatie en collega’s. Ik ken haar als een deskundige en verbindende leider, ik kijk uit naar onze verdere samenwerking.”

Marjolein Boterman brengt een brede ervaring mee van binnen het ministerie van Financiën. Zo is zij binnen de Belastingdienst onder meer werkzaam geweest bij de directie Grote Ondernemingen. Momenteel is zij plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken op het ministerie. Boterman studeerde Fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bron: Algemene Bestuursdienst

