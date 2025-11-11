Personalia | Nick Witjes nieuwe partner bij Blömer

Blömer kondigt de benoeming aan van Nick Witjes als nieuwe partner binnen de organisatie. De partnergroep groeit daarmee uit tot 15 partners.

Witjes heeft veertien jaar ervaring binnen Blömer. Als onderdeel van de teamleiding is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van team Accountancy en de organisatie.

Witjes: “Ik ben ontzettend trots en blij met mijn benoeming tot partner. Na veertien jaar, waarin ik mij heb mogen ontwikkelen binnen deze prettige organisatie, voelt dit als een mooie erkenning van mijn inzet en groei. Wat mij drijft is het samenwerken met collega’s en het bedienen van onze klanten met aandacht, betrokkenheid en kwaliteit. In mijn rol als partner wil ik nog meer impact maken. Het is bijzonder om te werken in een omgeving waar vertrouwen, ontwikkeling en samenwerking centraal staan. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan een succesvolle toekomst.”

Herpositionering

HLB Blömer presenteerde dit najaar een nieuwe ‘strategische positionering’. Als onderdeel daarvan veranderde de naam per 1 oktober van HLB Blömer accountants en adviseurs naar Blömer. Het kantoor is wel nog altijd aangesloten bij het internationale HLB-netwerk. De nieuwe koers ontstond vanuit de bundeling van krachten na het samengaan van Blömer en VERDER Accountants | Fiscalisten in 2023.

