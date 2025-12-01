Personalia | Grant Thornton benoemt Ramdjanamsingh en Bast

Ramdjanamsingh versterkt de samenstel- en adviespraktijk en gaat werken op vestiging Rotterdam. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van accountancy, financieel advies en digitalisering. Ze heeft 20 jaar bij KPMG gewerkt, waarvan de laatste vier jaar als director. “Ik wil me richten op de verdere uitbouw van de samenstel- en adviespraktijk waarbij we klanten helpen groeien én waarin talent alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.” Ramdjanamsingh ziet de toekomst van de samenstelpraktijk als een combinatie van vaktechniek en advies. “Ondernemers hebben meer nodig dan cijfers; ze zoeken inzicht en richting. Ik wil samenstelwerkzaamheden verbinden met advies, zodat klanten niet alleen voldoen aan verplichtingen, maar ook sterker staan voor de toekomst. Digitalisering en data bieden kansen, maar het echte verschil maken we door persoonlijk contact en korte lijnen.”

Uitbouwen kwaliteitsstrategie

Anja Bast gaat als partner kwaliteit een sleutelrol vervullen in het verder uitbouwen van de kwaliteitsstrategie, aldus Grant Thornton. Bast was tot voor kort directeur Vaktechniek bij Flynth, waar zij verantwoordelijk was voor het ontwikkelen en implementeren van vaktechnische standaarden en kwaliteitsprocessen. Daarvoor bekleedde zij diverse functies waarin ze zich richtte op assurance, compliance en het versterken van interne kwaliteitsstructuren. “Hoewel haar roots in de auditpraktijk liggen, heeft Anja een brede focus op alle vaktechnische specialismen.”

Bast is ook vicevoorzitter van het College voor Beroepsreglementering (CB) van de NBA. Volgens haar ligt de uitdaging in het combineren van de mogelijkheden van AI met menselijke beoordeling. Zij denkt dat kwaliteit naar een hoger niveau stijgt door juist op dit gebied mensen goed op te leiden.