Werknemers willen vaker een cadeautje

Het kerstpakket wordt weer bijna uitgereikt. Uit onderzoek blijkt dat werknemers zo’n eenmalige attentie met de feestdagen te weinig vinden. Ze willen vaker een ‘blijk van waardering’ van de baas.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van Loopper onder 1.052 respondenten. Maar liefst 43% zegt nooit iets extra’s te ontvangen buiten vaste momenten zoals verjaardagen of kerst. 55% vindt dat werkgevers te weinig persoonlijke momenten aangrijpen om waardering te tonen. 9 op de 10 werknemers ontleent veel waarde aan een attentie van de baas.

Relevantie belangrijker dan prijs

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers meer waarde hechten aan de betekenis en moeite achter een cadeau (73%) dan aan de prijs (15%). Dat betekent dat werkgevers met kleine, doordachte attenties al veel impact kunnen maken. Opvallend is dat werknemers vooral waarde hechten aan relevantie: iets dat past bij het werk, het team of de ontvanger.

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels licht toe dat dit precies de kern van waardering raakt: “In de psychologie weten we dat waardering vooral draait om betekenis en erkenning. Een cadeau functioneert als een sociaal signaal: het laat zien dat iemand is gezien. Wie dat goed doet, wint vertrouwen en betrokkenheid. Dat hoeft bovendien niet veel te kosten.”

Hele jaar door

Meer dan de helft (55%) van de werknemers geeft aan dat werkgevers meer momenten zouden moeten aangrijpen om hun waardering te tonen. Wie vaker iets ontvangt, voelt zich dan ook veel meer gezien. Werknemers die vier tot zes keer per jaar een attentie krijgen, rapporteren een gemiddelde waardering van 4,5 op 5, significant hoger dan de groep die helemaal niets ontvangt.

Aandacht

Een aantal respondenten geeft echter ook aan niet ‘meer spullen’ te willen ontvangen, omdat echte waardering niet altijd in de vorm van een cadeau hoeft te zijn. Voor deze groep zit erkenning vooral in de aandacht die een werkgever geeft: een welgemeend compliment of een moment van persoonlijke waardering wordt door hen minstens zo belangrijk gevonden als een fysiek cadeau.