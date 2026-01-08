Personalia | Karin Loohuis directeur Klant & Markt bij Flynth

Flynth heeft Karin Loohuis benoemd tot directeur Klant & Markt. Met deze benoeming onderstreept Flynth haar keuze om sterker in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden en de groeiende behoefte aan sectorgericht en toekomstbestendig advies.

Karin Loohuis licht toe: ’De verwachtingen van ondernemers en organisaties veranderen in hoog tempo. Zij zoeken specialisten die meedenken over groei, continuïteit en toekomstbestendige keuzes. Een partij die binnen hun ecosystemen verschillende partijen kan verbinden rondom de grote transities van deze tijd. Klant & Markt gaat die beweging versnellen en verbinden binnen Flynth.’

Expertise inzetten voor de ondernemer

De benoeming van Karin Loohuis past binnen de bredere focus die Flynth legt op ondernemerschap, technologie en talent: ’Onze kracht zit niet alleen in onze expertise, maar in hoe wij die inzetten voor onze klanten: ondernemers. Dat vraagt om specialisten die verbinden, luisteren en vooruitkijken’. Met deze stap wil Flynth haar positie als betrouwbare én relevante partner voor ondernemers en organisaties verder versterken.

Jacques Buith, CEO Flynth: ’Flynth staat al meer dan honderd jaar naast ondernemers, met diepe wortels in Food & Agri. Onze mensen kennen hun klanten door en door en zetten zich elke dag in om hun bedrijven beter achter te laten dan ze zijn begonnen — dat is het rentmeesterschap dat we delen met veel ondernemers. Met Klant & Markt brengen we die betrokkenheid en professionaliteit sterker samen, zodat we ondernemers nog beter kunnen ondersteunen met sectorgericht inzicht en toekomstbestendige keuzes.’