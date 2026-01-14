Personalia | Benjamin Borst partner bij The Audit Company

The Audit Company meldt dat Benjamin Borst per 1 januari 2026 is toegetreden als partner. Met zijn komst versterkt het kantoor naar eigen zeggen de uitbouw van de auditpraktijk en de strategische groei.

Borst beschikt over ruim 15 jaar ervaring in de accountancysector. In de afgelopen jaren bouwde hij een eigen klantenportefeuille op en verdiepte hij zijn expertise in waarderingsvraagstukken. Zijn ruime ervaring en vaktechnische kennis maken hem tot een waardevolle versterking voor The Audit Company, lichten de betrokkenen toe.

Strategische rol

Binnen The Audit Company richt Borst zich op het beheren van een eigen klantenportefeuille en het meedenken op strategisch niveau. Zijn komst past bij de ambitie van het kantoor om persoonlijke aandacht en kwaliteit te combineren met een toegankelijke en hechte teamcultuur.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl