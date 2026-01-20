Personalia | Barry van der Ven treedt toe tot partnerschap AD accountants adviseurs

De 49-jarige registeraccountant uit Landgraaf vormt samen met Ralph Dobbelstein en Camille Quaedvlieg het nieuwe eigenaarstrio. Van der Ven volgt Joep Versteegh op, die de komende maanden nog aan het kantoor verbonden blijft.

Audit

Van der Ven studeerde accountancy aan Tilburg University en werkte ruim twaalf jaar bij PricewaterhouseCoopers Accountants. In 2013 zette hij in zijn woonplaats Landgraaf het kantoor Van der Ven Accountancy voort, waar hij de jaarrekening- en adviespraktijk van zijn overleden vader overnam. “Het was een leerrijke en waardevolle periode, maar ik miste het audit-aspect,” licht hij in De Limburger toe. “De controlepraktijk is altijd mijn grote passie gebleven. Via de jaarrekeningcontrole leer je het verhaal achter de ondernemer kennen en dat blijft mij fascineren.”

Groei naar partnership

Naast zijn praktijkwerk werd Van der Ven in 2010 parttime docent accountancy aan Maastricht University. Daar leerde hij Joep Versteegh kennen, die eveneens aan de universiteit doceerde. Dat contact leidde er uiteindelijk toe dat Van der Ven drie jaar geleden in dienst trad bij AD accountants adviseurs. Ondanks zijn nieuwe rol blijft Van der Ven verbonden aan de academische wereld. Naast Maastricht University is hij sinds 2013 ook docent aan Zuyd Hogeschool.

Internationale ambities

AD accountants adviseurs bestaat inmiddels meer dan dertig jaar en sloot zich in 2018 aan bij Kreston Global, een internationaal netwerk van accountants, fiscale en financiële adviseurs. Volgens Joep Versteegh gaf dat lidmaatschap de groei van het kantoor een duidelijke impuls. “We zijn daardoor een aantrekkelijkere partner geworden voor internationaal opererende bedrijven,” aldus Versteegh. “Onze focus ligt op de euregio Maas-Rijn, maar we begeleiden ook cliënten met vestigingen in onder meer Zwitserland, Frankrijk en Turkije.”