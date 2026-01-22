CFO Bart Jonker stopt bij Grant Thornton

Bart Jonker, lid van de Raad van Bestuur en partner bij Grant Thornton, legt per 15 februari zijn taken neer. Na meer dan 25 jaar vindt hij het welletjes.

Na zeven jaar in de Raad van Bestuur, waarin de organisatie aanzienlijke groei doormaakte en succesvol aansloot bij het multinationale, multidisciplinaire platform van Grant Thornton Advisors LLC in de Verenigde Staten, heeft Jonker in nauwe afstemming met de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat dit het juiste moment is om zijn verantwoordelijkheden over te dragen.

Met meer dan 25 jaar bij Grant Thornton als partner, waarvan zeven jaar als CFO, is hij van mening dat deze transitie de organisatie het beste dient bij het ingaan van de volgende fase en het verder nastreven van de strategische ambities.

Jonker treedt per 15 februari 2026 terug en heeft toegezegd tot medio april 2026 beschikbaar te blijven als adviseur van de Raad, om een soepele en zorgvuldige overgang te waarborgen. “Wij zijn Bart zeer dankbaar voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan Grant Thornton gedurende meer dan twee decennia”, zegt Marcel Blöte, voorzitter van de raad van bestuur. “Zijn leiderschap, toewijding en professionaliteit hebben een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van ons kantoor en het positioneren voor langdurig succes. Wij waarderen zijn bereidheid om de rvb tijdens deze overgang te blijven ondersteunen.”

Jonker studeerde in 1995 af als registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds januari 2003 was hij werkzaam als partner binnen de controlepraktijk van Grant Thornton. Hij begon zijn loopbaan in 1987 bij Ernst & Young.