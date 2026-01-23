Personalia | Rens Olijve van PwC naar Kaap Hoorn

Rens Olijve maakt na ruim tien jaar bij PwC de overstap naar Kaap Hoorn Audit & Assurance BV. Olijve is registeraccountant en CPA. Hij werkte sinds 2014 bij PwC, waar hij doorgroeide tot senior manager audit. Bijna drie jaar daarvan bracht hij door bij PwC Boston. Daarvoor was hij werkzaam bij BDO Nederland.

De accountancy zal over vijf jaar ingrijpend veranderd zijn door AI en data-analyse, verwacht Olijve. Maar dat maakt de rol van de accountant niet kleiner, juist groter. “In een wereld waarin organisaties steeds meer gebruikmaken van AI, wordt het verstrekken van zekerheid over de betrouwbaarheid en uitkomsten van die systemen belangrijker”, aldus Olijve. “Hier ligt een belangrijke rol voor de accountant.”

Praktisch integreren

De audit verandert snel, niet alleen door technologie maar ook door toenemende aandacht voor ESG en governance. Olijve ziet kansen, maar waarschuwt voor doorslaan. “Technologie maakt het mogelijk om gerichter te controleren en betere risico-inschattingen te maken. Maar het moet de kwaliteit versterken, niet onnodig complex maken.”

Zijn focus ligt op het praktisch en beheerst integreren van deze ontwikkelingen. “Tegelijk vind ik het belangrijk om te blijven investeren in vaktechnische basiskennis. Teams moeten niet alleen met nieuwe tools kunnen werken, maar ook begrijpen wat ze doen en waarom. Professionele oordeelsvorming blijft onmisbaar.”

Dichter bij de ondernemer

Na jaren bij een Big Four kiest Olijve bewust voor een regionaal kantoor. “Bij PwC werkte ik in grote, internationale teams met complexe structuren. Inhoudelijk uitdagend, maar de afstand tot de klant is groter. Bij Kaap Hoorn Audit & Assurance is de betrokkenheid directer. Je kent de organisatie echt en ziet sneller wat je werk betekent.”

Olijve is geboren en getogen in Hoorn en kent daardoor de Westfriese mentaliteit. Dat maakt dat hij naadloos aansluit bij de klanten die Kaap Hoorn bedient. Wat hem direct opviel is de sterke samenhorigheid binnen het kantoor. “Die voel je intern, maar klanten merken dat ook. De partnerbetrokkenheid is hoog. Er wordt ruimte gegeven om verantwoordelijkheid te nemen en een eigen invulling te geven.”

Lokaal ondernemerschap met schaal

De recente samenwerking tussen Kaap Hoorn en PIA Group was voor Olijve doorslaggevend. “Kaap Hoorn behoudt zijn lokale identiteit, terwijl er een sterke groep achter zit met kennis, schaal en ambitie. Voor mij betekent dit dat ik mijn expertise breder kan inzetten en kan meebouwen aan de verdere professionalisering van de auditpraktijk.”

Met zijn internationale ervaring brengt Olijve nieuwe expertise binnen de groep. Zijn kennis van US GAAP en IFRS stelt Kaap Hoorn in staat om huidige en toekomstige klanten beter te ondersteunen wanneer daar behoefte aan is.

Zijn carrière kent daarmee een bijzondere cirkel. Olijve begon ooit bij BDO, op vijftig meter van waar hij nu werkt. Via internationale ervaring in de VS keert hij terug naar de regio. “De kennis die ik heb opgedaan wilde ik dichter bij huis inzetten, met meer impact. Deze stap voelde als een logische en bewuste keuze.”