Personalia | Roland van Gessel nieuwe partner Grant Thornton

Grant Thornton Nederland breidt per 1 februari de samenstelpraktijk uit met de benoeming van Roland van Gessel tot partner op de vestiging Arnhem.

Van Gessel werkt al meer dan 25 jaar in de accountancy. Hij begon zijn loopbaan bij Deloitte in Arnhem en was de afgelopen 15 jaar werkzaam bij Forvis Mazars. Zijn specialisme ligt op het gebied van procesoptimalisatie, reporting en dashboarding.

Verdere groei van dienstverlening

Met zijn kennis van de accountancy, finance & control en zijn regionale netwerk krijgt hij bij Grant Thornton ‘een belangrijke rol in de verdere groei van de dienstverlening in Oost-Nederland’. “Vandaag ontzorgen, morgen vooruitzien, dat is mijn motto. Ik verbind finance, processen en technologie tot inzicht dat meegroeit met de klant. Zo werken we samen aan een toekomstbestendig ondernemen”, aldus Van Gessel.

Naast zijn partnerrol richt hij zich op innovatie en automatisering en vervult hij de functie van unitleider Outsourcing en de overstap naar Grant Thornton is voor hem mede ingegeven door de sterke focus op technologische ontwikkeling. “Grant Thornton investeert volop in AI en innovatie. Ik zie grote kansen om deze ontwikkelingen samen met collega’s te vertalen naar concrete meerwaarde voor onze klanten.”

Strategische koers

Volgens CEO Marcel Blöte sluit de benoeming ‘naadloos aan bij de strategische koers van Grant Thornton’. “Roland brengt niet alleen vakinhoudelijke kennis en ervaring mee, maar ook een sterke lokale binding en een duidelijke focus op innovatie. Dat past perfect bij onze ambitie om regionaal te groeien en technologisch voorop te blijven lopen.”