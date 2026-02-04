Personalia | Uitbreiding directieteam Tamek

Per 1 januari 2026 is het directieteam van Tamek Accountants en Belastingadviseurs uitgebreid met Edward Boer en Alwin van de Wetering.

Hoe blijf je als accountantskantoor van waarde en waarborg je de cultuur, waarbij kwaliteit en vrijheid hand in hand gaan, op de langere termijn? Dat die vraag leeft binnen Tamek blijkt: per 1 januari 2026 is het directieteam uitgebreid. Daarmee werkt Tamek naar eigen zeggen aan een toekomstbestendige organisatie met behoud van kernwaarden vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Tamek is al ruim 35 jaar een vertrouwde partner op het gebied van accountancy, fiscaliteit, administratie dienstverlening en overige advisering voor het midden- en kleinbedrijf. Dit doet het vanuit vestigingen in Kampen, Zwolle, Meppel, Zwartsluis en Blokzijl, waarmee het kantoor sterk lokaal betrokken is in deze regio.

Uitbreiding

Met de toevoeging van een tweetal nieuwe directieleden breidt het directieteam van Tamek zich uit naar 5 personen. De directie bestond al uit Bianca Boogerd, Esther Buitendijk en John Mondria.

Edward Boer (42) werkt sinds 2023 als accountant in de samenstelpraktijk van Tamek in Kampen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement en vaktechniek binnen Tamek. Met bijna 20 jaar ervaring brengt hij een brede praktijk- en vaktechnische expertise mee. “Vanuit mijn nieuwe rol kijk ik erna uit om verder te gaan bouwen aan de toekomst van Tamek”, zegt Boer.

Alwin van de Wetering (34) werkt sinds 2016 bij Tamek in de controlepraktijk en is in die jaren doorgegroeid van assistent-accountant tot externe accountant. Daarnaast is hij steeds meer verantwoordelijk voor personeelszaken zoals opleiding, ontwikkeling en aantrekken van personeel. Van de Wetering: “Ik ben erg enthousiast over Tamek en de stappen die wij de komende jaren willen maken. Vanaf dag 1 voel ik vertrouwen en krijg ik de ruimte om mee te bouwen aan deze fijne organisatie”.

Geen private equity

Bianca Boogerd, directeur van Tamek Accountants en Belastingadviseurs, kijkt met vertrouwen naar de toekomst van Tamek. “De uitbreiding van het directieteam laat zien dat onze focus op de lange termijn ligt: wij kiezen bewust voor een volgende generatie waarbij we de vrijheid behouden zonder toetreding van private equity. Hierdoor blijven we een waardevolle partner voor onze klanten en blijven we onderscheidend voor medewerkers.”

Foto v.l.n.r: Edward Boer, Bianca Boogerd, Alwin van de Wetering, Esther Buitendijk en John Mondria.

