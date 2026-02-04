Risicoanalyse SRA: vrachtwagenheffing maakt marges transport flinterdun

Wat betekent de vrachtwagenheffing die medio dit jaar van kracht wordt concreet voor de winstgevendheid van transportondernemers? Een risicoanalyse van SRA op basis van financiële data uit de branche, laat zien dat de marges hierdoor flinterdun worden.

In een scenario waarin de heffing in 2025 zou zijn ingevoerd, daalt de gemiddelde winstmarge tot slechts 1,52 procent. Daarmee komt de continuïteit van veel transportondernemingen onder druk te staan, constateert de beroepsorganisatie.

Ruimte voor investeren ontbreekt

Volgens de SRA-branchegroep Transport en Logistiek stijgen de kosten in de Nederlandse transport- en logistieke sector structureel, terwijl de omzet onvoldoende meegroeit. Vanaf medio dit jaar komt daar de vrachtwagenheffing bij. Tegelijkertijd zijn investeringen in elektrificatie, digitalisering en verduurzaming noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Die combinatie zet de marges verder onder druk.

Zonder scherp inzicht in kostenstructuren, marges en sectorspecifieke ontwikkelingen dreigt het risico dat ondernemers klem komen te zitten tussen stijgende lasten en noodzakelijke investeringen. Dit benadrukt het belang van goed onderbouwd financieel en strategisch advies door accountants met diepgaande kennis van de transport- en logistieke sector.

Scenarioanalyse

Om de impact van de vrachtwagenheffing inzichtelijk te maken, heeft SRA een risicoanalyse uitgevoerd op basis van Branches in Zicht 2024, met financiële data uit jaarrekeningen van transportondernemingen in het goederenvervoer over de weg. Voor de doorrekening is aanvullend gebruikgemaakt van cijfers van het CBS en data van onderzoeksbureau Panteia over de kostenontwikkeling in het wegvervoer in 2025 en 2026.

De centrale vraag in de analyse luidt: wat zou de impact zijn geweest op de winstmarge van een gemiddelde transportonderneming als de vrachtwagenheffing al per 1 juli 2025 was ingevoerd en tarieven niet waren aangepast?

Uitkomst: kwetsbare uitgangspositie

Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde winstmarge in 2025 in dat scenario zou zijn teruggevallen naar 1,52 procent. Dat betekent dat van elke € 100 omzet nog maar € 1,52 overblijft om belastingen en rentes te betalen én te investeren in de toekomst van de onderneming. Ter vergelijking: in 2024 bedroeg de feitelijke winstmarge in de transportsector 7,11 procent, wat al onder het mkb-gemiddelde lag.

Hoewel de analyse is gebaseerd op aannames en gemiddelden, maakt zij duidelijk hoe kwetsbaar de sector is. Bij een winstmarge van 1,52 procent is een beperkte tegenvaller al voldoende om in de rode cijfers te belanden. In deze context wordt strategisch sturen op kosten, tarieven en investeringen essentieel voor de continuïteit van transport- en logistieke ondernemingen.

Branchekennis

Volgens SRA is het juist nu belangrijk dat transportondernemers tijdig het gesprek aangaan met hun accountant over scenario’s, strategische keuzes en toekomstbestendigheid. Niet alleen cijfermatig inzicht, maar ook diepgaande branchekennis is daarbij cruciaal.

Binnen het SRA-Platform Duurzaam Ondernemen ondersteunt SRA ondernemers en accountants met producten en diensten gericht op toekomstbestendig ondernemen, onder meer rond investeringen en verduurzaming. Daarnaast biedt de SRA-branchegroep Transport en Logistiek een netwerk voor kennisdeling over ontwikkelingen en strategische vraagstukken in de sector.